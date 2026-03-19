Öğretmene kelepçe! İfade özgürlüğü naraları atanlar nerede?

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni R.A., tartışmalı bir süreç sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ders sırasında CHP’nin ilk genel başkanı Mustafa Kemal hakkında konuşan öğretmenin, “sarhoş” ifadesini dile getirdiği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddiayı kesin biçimde doğrulayan ya da yalanlayan resmi ve net bir açıklama yapılmadı.

11 öğrencinin durumu okul yönetimine bildirdiği ileri sürülürken, bu şikayetler üzerine öğretmen hakkında 5816 sayılı kanun kapsamında işlem başlatıldı.

Kısa sürede gözaltına alınan öğretmen R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı gün Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan öğretmen, akşam saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“İFADE HÜRRİYETİ” NARALARI ATANLAR NEREDE?

İddiaların içeriği netlik kazanmamışken bir öğretmenin hızla tutuklanması “ifade özgürlüğü” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Her fırsatta özgürlük söylemleri dile getiren çevrelerin bu olay karşısındaki sessizliği ise dikkat çekti.

5816 TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Uzun süredir hukuk çevrelerinde de tartışılan 5816 sayılı kanun, bir kez daha benzer bir dosyayla gündeme geldi. Eleştiriler, kanunun uygulanma biçiminin ölçülülük ilkesini zedelediği yönünde yoğunlaşıyor.