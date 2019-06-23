Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin verildi. Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.

Yüksek Seçim Kurulu beklenen kararı açıkladı, sonuçların saat 19.15 itibariyle yayınlanmasına izin verildi.

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