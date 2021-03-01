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Yaşam Yüksek riskli iller hangileri?
Yaşam

Yüksek riskli iller hangileri?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbiri kararlarını açıkladı. Buna göre düşük, orta riskli, yüksek, çok yüksek riskli iller belli oldu. Peki, yüksek riskli iller hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 21:02:00 -
Yüksek riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz." dedi.

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100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illerimizi sınıflandırdık. 81 vilayetimizi renklere ayırdık. Her hafta risk durumuna göre değerlendirilecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurumuzu yeni düzenlemeler girecektir.

İlleri mavi-sarı-turuncu-kırmızı diye sınıflandırdık. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek.

Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 sabah 05 arasında sokağa çıkma kısıtlaması sürecek. Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli ülkelerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüzyüze sınavlarda yapılacak.

Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapılabilecektir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacaktır."

Yüksek riskli iller hangileri?

Adıyaman: 120,64
Giresun: 217,51
Karaman: 105,92
Konya: 101,95
Ordu: 228,40
Osmaniye: 134,90
Rize: 200,08
Sakarya: 103,01
Tokat: 149,20
Trabzon: 207,54
Aksaray: 108,27
Balıkesir: 92,40

Düşük riskli iller hangileri?
Düşük riskli iller hangileri?

Gündem

Düşük riskli iller hangileri?

Orta riskli iller hangileri?
Orta riskli iller hangileri?

Yaşam

Orta riskli iller hangileri?

Çok yüksek riskli iller hangileri?
Çok yüksek riskli iller hangileri?

Yaşam

Çok yüksek riskli iller hangileri?

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