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Ekonomi Yüksek lisans burs ücreti ne kadar? KYK bursu ne kadar olacak 2021
Ekonomi

Yüksek lisans burs ücreti ne kadar? KYK bursu ne kadar olacak 2021

KYK bursu öğrenim kredisi ne kadar? Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ücretleri 2021 yılında ne kadar ödeneceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ne kadar KYK bursu verileceğini açıkladı. Peki yüksek lisans burs ücreti ne kadar? KYK yüksek lisans bursu ne kadar? KYK bursu ne kadar olacak 2021? İşte KYK burs kredi ücretlerine ilişkin son dakika haberleri.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:48:00 - 2020-12-23 13:49:20
Yüksek lisans burs ücreti ne kadar? KYK bursu ne kadar olacak 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ücretlerini açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, “Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtası ile 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550’den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkartıyoruz. Doktora da ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz ve bununla birlikte bütün zorluklara rağmen koronavirüs musibetine rağmen bizler tamamen elimizden gelen gayretle öğrencilerimize kredi ve bursla çok ciddi bir desteği vermiş bulunuyoruz.” dedi. 

2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL ödeniyordu.

 

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