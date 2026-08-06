Fatih Tekke ile görüştü! Muhammed Salah Trabzonspor’la ilk antrenmanına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Salah, bordo-mavili takımla ilk çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor’un yeni transferi Salah, bordo-mavili takımla ilk çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdi.
Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Muhammed Salah, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk antrenmanına çıktı.
Kulübün ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Salah'ın teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana çıktığı aktarıldı.
Paylaşım yapılan fotoğraflarda Salah'ın, teknik direktör Fatih Tekke ile görüşmesi de yer aldı.
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