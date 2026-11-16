Yüksek kolesterol için ilaç almak isteyenler, bunlar 40 yıllık! İçinde 15 tane var: Mükemmel bir özelliği var

Kolesterolün bir çoğunu vücudumuz kendi üretmektedir fakat yüksek kolesterol dikkat edilmediği zaman damarların tıkamasını sağlayabilir. Karaciğer ve bağırsak kolesterolü üreten organlardır. Bunlardan bir tanesi de beyindir fakat beyin kendi kolesterolünü kendi üretir. Dışardan sadece %10 kolesterol almamız gerekiyor fazla alındığı zaman kolesterol yüksekliğine sebep olmaktadır. Yükseldiği zaman ise hemen dikkat ederek geri düşürülmesi mümkündür. HDL kolesterol nedir?, Yüksek kolesterol nasıl düşülür?, Yüksel kolesterol düşürmek için neler yapılmalıdır?, Kolesterol yüksekliğine karşı kürler nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

Yüksek Kolesterole Doğal Tedavi Yöntemleri

Özellikle ağır tatlılardan kaçınılmalıdır.

Kırmızı turp tüketin. İster salatada ister tek başına tüketebilirsiniz.

Yeşil mercimek çorbası da kolesterolü düşürmektedir. Çorbayı hafta da 3 defa aç karnına tüketin ve 1 ay boyunca devam edin. İbrahim Saraçoğlu tavsiye etmektedir.

İbrahim Saraçoğlu’nun limon, sarımsak ve maydanoz kürü uygulanmalıdır.

Avokado tüketilmelidir.

Yine de balıkta kolesterolü düşürmek için faydalıdır.

Üzüm çekirdeği ve ya üzüm çekirdeği yağı tüketilmelidir.

Yağlı tohumlar yani chia tohumu, keten kotumu, çörek otu hotumu gibi besinler de çok faydalıdır.

Yeşil çay tüketmekte çok faydalıdır.

Kuru yemişlerinde faydalı olduğu bilinmektedir.

Tam tahıllı olan ürünler tüketmek.

Kekik suyu da çok faydalıdır.

Turunçgiller ailesi de yüksek kolesterole karşı faydalıdır.

Zeytin veya zeytin yağı tüketmek.

Soya fasulyesi de çok faydalıdır.

Kuşburnu çayı da düşürme konusunda iyidir.

Beyaz şeker ve beyaz undan uzak durulmalıdır.

Sağlıksız beslenmeden uzak durulmalıdır, sağlıklı beslenme de dikkat edilmelidir

Kolesterol Yüksekliğine Karşı İbrahim Saraçoğlu Kürü

HAZIRLANIŞI: 15 adet maydanozlar temizlenip yıkandıktan sonra saplarıyla birlikte ya rondodan yada blenderden geçirilmelidir. Geçirmek işlemi bittikten sonra ise 2 yemek kaşığı limon suyunu ve yarım su bardağı su eklenmelidir. 2 dakika boyunca blenderden geçirilmeye devam edilmelidir.

Bu karşımı sabahları aç karnına kahvaltıdan 15 dakika önce tüketilmelidir. 15 gün boyunca devam edilmelidir. 5 gün ara verilmelidir. Ara verdikten sonra 15 gün daha devam edilmelidir. Her gün tazesi yapılmalıdır.

Kaynayan 1 bardak su

1 tatlı kaşığı adaçayı, kekik, kırkkilit otu karşımı (toplamı bir tatlı kaşığı olmalıdır)

HAZIRLANIŞI: Kaynayan suyun içerisine malzemeleri atın ve 6 dakika boyunca bekleyin. Kaynama süresi dolduktan sonra akşam yemeğinden 2 saat sonra içilmelidir. İlk kürle birlikte uygulanmalıdır. Her gün tazesi yapılmalıdır.