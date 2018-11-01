Yüksek katlı binaya “dur” denilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık tarafından düzenlenen “Kentsel Gelişim Zirvesi”nin açılış konuşmasında kentsel dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kurum, 81 ilde Mekansal Stratejik Plan yapılması gerektiğini vurgulayarak, bunu “Şehrin geleceği, nüfusu, altyapısı, üstyapısı, gerekli olan her şeyi planlamak” olarak tanımadı. Kentsel dönüşümde planlamayla ilgili sıkıntıların sahada görüldüğünü ifade Kurum, “Bizim mekansal bir plan, altlığında da kentsel dönüşüme ilişkin planlarımızın olması gerekiyor” diye konuştu.

"Dur dememizin zamanı geldi"

Geçmişte yüksek katlı binaların, imar planlarının azlığı ve sanayileşmeyle kente göçün artması gibi nedenlerle hem “ihtiyaç” hem de “özenti”den kaynaklandığına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti: “Ancak bugün baktığımızda yüksek binalar gerçekten bizleri rahatsız ediyor. 30-40 katlı binalar ki bunları kentsel dönüşümde de görüyoruz. Bunları artık yapmayacağız. Bunlara artık ‘dur’ dememizin zamanı geldi. Biz de kendi içimizde hatalar yaptık ancak biz bundan sonra yapacağımız bütün projelerde yatay mimari, sosyal donatısı, sosyal ihtiyaçları olan projeler gerçekleştirmek zorundayız. Aslında bunun en büyük örneğini İstanbul’da Kanal İstanbul Projesi’nin etrafında yapıyor olacağız. Kanalın iki etrafında yatay yapılaşmanın hakim olduğu, tüm sosyal ihtiyaçların giderildiği örnek bir şehircilik anlayışını gösteriyor olacağız. Bunu, bütün kentsel dönüşüm projelerinde göstermemiz gerekiyor.”