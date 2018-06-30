‘Yüksek kâr paylı’ vaatler yuva yıkıyor

Şişli’de bir dövizcinin ‘kâr payı’ vaadi ile 100 milyon lira toplayıp kaçmasının ardından önlem arayışına girildi. İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcılara ‘yüksek kâr vaatlerine aldanmayın’ çağrısında bulundu. Yıldırımtürk, yatırım danışmanlığının devletin onayına tabi olduğuna işaret ederek, “Bu onayı almadan kâr karşılığı para veya altın toplamak illegal bir eylemdir” dedi.

TİTAN GİBİLER

Fahiş kâr oranları taahhüt edip para çekmeye yeltenenlerin ‘Titan’, ‘ÇiftlikBank’ benzeri saadet zincirlerini andırdığını belirten Yıldırımtürk, “Bankerleri de hatırlatan bu dolandırıcılara kanılmamalı. Bunların ne dayandığı bir hukuk var ne de sunabileceği bir teminat. Şu aşamada altın ve para toplamakla yükümlü olan kurumlar bellidir. Bu kurumlar idari ve hukuki olarak da denetlenmektedir” ifadelerini kullandı.

POLİSİYE TEDBİRLER ARTMALI

Dövizcilerin para alıp satmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Yıldırımtürk, şöyle devam etti:

“İllegal faaliyetlerde bulunanlara karşı hukuki önlemler alınmıştır, müeyyideler ortadadır. Hukuki bir boşluk yoktur. Ama polisiye tedbirleri arttırmakta yarar görüyoruz. Döviz vurguncularını yakalamak, yargılatmak gerekiyor. Tabii Emniyet Genel Müdürlüğü dolandırıcıları kolayca belirliyor, buluyor. İlaveten tembih için uyarı SMS’ler atıyor. Kuşkusuz bu SMS’lere önem vermekte, uyanık olmakta fayda var.”

ONAYLARI VE EVRAKLARI YOK

Anadolu’da ve büyük illerde altın toplayan kuyumcuların bulunduğunu dile getiren Yıldırımtürk, şu tembihlerde bulundu: “Tabii burada güven unsuru ön planda. Pek çok yerde kuyumcuların altınları toplayıp elinde tuttuğunu biliyoruz. Evvela bu yöntemin güvenli olup olmadığı ele alınmalı. Devlet onayı olmayan, evrak tevdi edemeyenlerin altın toplayamayacağı bilinmeli.”

DÖVİZCİLERİN PARA TOPLAMA İZİNLERİ YOK, HERKES UYANIK OLSUN

Dijital dolandırıcılara dikkat!

Dolandırıcılar dijital ortamdan da yararlanıyor. Sosyal ağlara girenlere ünlü markalara ait indirim kuponları ve hediye çeklerinin yanında linkler iletiliyor. Bu linkleri tıklayarak, sahte web ortamlarına yönlendirilenlerin kimlik ve kart numaraları dolandırıcıların eline geçiyor. Tüketici dernekleri, bu konuda duyarlı olunması ve şüpheli durumların emniyet müdürlükleri ile paylaşılmasını öneriliyor.