Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, Konya, Karaman, Eskişehir YHT bilet fiyatı:

Şehirlerarası ulaşımda hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran YHT’ler birbirinden farklı şehirleri, yolcuları ve kültürleri birbirine bağlamaktadır. Karayolu ulaşımına kıyasla daha hızlı ve ekonomik seyahat etmenizi sağlayan YHT’ler ekonomi, business ve yemekli (yalnızca soğuk tüketilen yiyecek ve içecekler) olmak üzere 3 çeşit vagondan oluşmaktadır. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte YHT seferleriyle yolculuk yapmak isteyenler YHT bilet fiyatları sorgulaması başladı bile. İşte Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları:

YHT bilet fiyatları

YHT bilet fiyat sorgulaması için tıklayın

1- Ankara-İstanbul-Ankara YHT

Ankara’dan hareket eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni sırasıyla Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı duraklarına uğramaktadır.

Ankara’dan sabah 06.00’da ve İstanbul’dan(Söğütlüçeşme) sabah 06.05’te hareket eden ‘Ekspres YHT’ler yalnızca Eskişehir ve Pendik ara duraklarından yolcu almakta olup seyahat süresi yaklaşık 25 dakika daha kısadır.

Seyahat Süresi : Ankara-İstanbul(Söğütlüçeşme) seyahat süresi duruş sayısına göre değişkenlik göstermekle birlikte 4.30- 5 saat aralığındadır.

2- Ankara-Eskişehir-Ankara YHT

Ankara-Eskişehir parkurunda işleyen trenler Eryaman ve Polatlı duraklarına uğramaktadır.

Seyahat Süresi : Ankara-Eskişehir: 1 saat 26 dakika

3- Ankara-Konya-Ankara YHT

Ankara-Konya-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman, Polatlı ve Selçuklu duraklarına uğramaktadır.

Seyahat Süresi : Ankara-Konya: 1 saat 49 dakika

4-Ankara-Karaman-Ankara YHT

Ankara-Karaman-Ankara hattında işleyen trenler Eryaman, Polatlı, Selçuklu, Konya ve Çumra duraklarına uğramaktadır.

Seyahat Süresi : Ankara-Karaman: 2 saat 49 dakika

5- İstanbul-Konya-İstanbul YHT

İstanbul-Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Halkalı, Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu ve Konya’dır

Seyahat Süresi : Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) : Yaklaşık 5 saattir.

6- İstanbul-Karaman-İstanbul YHT

İstanbul-Karaman-İstanbul Yüksek Hızlı Treninin durakları sırasıyla Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Selçuklu, Konya, Çumra ve Karaman’dır.

Seyahat Süresi : İstanbul-Karaman: Yaklaşık 6 saattir.