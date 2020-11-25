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Spor Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi
Spor

Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:47:13 -
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile yollarını ayırdı.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Robert Prosinecki ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.

Prosinecki ile ekibine, kulübe verdikleri hizmet için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp, 5 puan toplamıştı.


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