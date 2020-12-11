  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yukatel Denizlispor'da Oğuz Yılmaz, kadro dışı bırakıldı
Spor

Yukatel Denizlispor'da Oğuz Yılmaz, kadro dışı bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:43:10 -
Yukatel Denizlispor'da Oğuz Yılmaz, kadro dışı bırakıldı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Oğuz Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçının devre arasında, teknik ekibin kararı doğrultusunda oyundan çıkan futbolcu Oğuz Yılmaz'ın, karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunduğu ve sonucunda el kemiğini kırdığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendisine ve kulübümüze yakışmayan bu disiplinsiz davranışı nedeniyle bugünden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Futbolcumuz, tedavi sürecinin sona ermesinin ardından 19 yaş altı takımımız ile çalışmalarına devam edecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslümanların gücü Dua'yı hedef aldı: Nihat Genç'ten çok çirkin ifadeler
Gündem

Müslümanların gücü Dua'yı hedef aldı: Nihat Genç'ten çok çirkin ifadeler

Müslümanların en büyük gücü Dua'yı aklınca tiye alan Nihat Genç'in bu tutumuna takipçileri bile isyan etti.
Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı
Gündem

Türkiye'den Fas'a 'Filistin' çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme kararı alan Fas'ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı telefonla arayarak Filistin ko..
Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu
Gündem

Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu

Şule Çet davasında bilirkişi olarak yer alan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay