8 saat sürecek! İstanbul’da 13 ilçede elektrik kesintisi
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 14 Kasım’da İstanbul Avrupa Yakası’ndaki 13 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Bazı bölgelerde saat 09.00’da başlayacak kesintilerin 17.00’ye kadar sürmesi bekleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası’nda bugün birçok noktada elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 13 ilçede uygulanacak kesintilerin süresi mahalle ve çalışma türüne göre değişecek. İşte, kesinti yaşanacak ilçeler:
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Yatırım Programı Çalışması / SİLİVRİ - SELİMPAŞA MERKEZ Mah. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Bakım Programı Çalışması / BAŞAKŞEHİR - BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mah., ASMALI Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Bakım Programı Çalışması / GÜNGÖREN - GÜVEN Mah., CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ Sk. / HAZNEDAR Mah., ADALAR, ALTINTAŞ, BAĞCILAR, CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, ŞEVKETDAĞ Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Bakım Programı Çalışması / SİLİVRİ - BÜYÜK KILIÇLI Mah., AKİF ÇEŞME, ERİŞ, ÇİFTLİK Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 10:00 – 16:00 / Bakım Programı Çalışması / ESENLER - TUNA Mah., 701., 702., 703. ÇIKMAZ, 704., 705., 706., 707., 708., 709., 711., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 720., 721., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Bakım Programı Çalışması / EYÜPSULTAN - GÖKTÜRK MERKEZ Mah. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 10:00 – 18:00 / Bakım Programı Çalışması / SİLİVRİ - CUMHURİYET Mah., ÇAKIRCA Sk. / SELİMPAŞA Mah., 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 10:00 – 18:00 / Bakım Programı Çalışması / FATİH - KARAGÜMRÜK Mah., HARAP DEĞİRMEN, SAHTİYANCI Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Bakım Programı Çalışması / SARIYER - BALTALİMANI Mah., ANAFARTALAR, BALTALİMANI ÇAYIR, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜLYOLU, GÜRBEN, HAVZA, HAYAL ÇIKMAZI, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KORU ÜSTÜ, TAŞLIBAYIR, TEMİZ ÇIKMAZI, UYGAR, YETKİN, ŞEHİT SIRRI KALELİ Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 12:30 – 16:30 / Bakım Programı Çalışması / KAĞITHANE - SULTAN SELİM Mah., BOZKIR, BURGAZ, BURÇİN, BUYRUK, BÜLENT, BÜŞRA, BİRAY, BİRİCİK, ERSİN, GÜLDALI, GÜMÜŞ, GÜMÜŞHANE, SEVECEN, SULTAN SELİM, TABİP, TADİLAT, TAKIM, TAKIM ÇIKMAZI, TANIK, TAŞÇI, TEKNİK, TOPALOĞLU, TUNA Sk. / YEŞİLCE Mah., BEYZADE Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Bakım Programı Çalışması / BAHÇELİEVLER - BAHÇELİEVLER Mah., KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK, BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, LEVENTLER, NACİ KASIM, PİRİ REİS 1, VEZİR Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 12:00 / Bakım Programı Çalışması / BAŞAKŞEHİR - ALTINŞEHİR Mah., ALTINTEPE Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Yatırım Programı Çalışması / BAŞAKŞEHİR - GÜVERCİNTEPE Mah., 1107., AHMET YESEVİ, AYAZ, BUCAK, CUMHURİYET, ERTEKİN, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FERMAN, GÜL, MALAZGİRT, ORHANGAZİ, SEYREK, TOSUN, YILDIRIM, ŞEN Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 11:00 – 14:00 / Bakım Programı Çalışması / BAŞAKŞEHİR - ŞAMLAR Mah. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Bakım Programı Çalışması / SARIYER - MADEN Mah., ADİLE, AHU, AYTEKİN, EDİP, KIZILELMA, KOPUZ, KUĞU, KİLYOS, MABET ÇIKMAZI, MADEN BİLİNMEYEN Sk. / ZEKERİYAKÖY Mah., YENİ UYUM SİTESİ Sk. / USKUMRUKÖY Mah. / ZEKERİYAKÖY Mah. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Yatırım Programı Çalışması / ESENLER - TURGUT REİS Mah. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 10:10 – 15:00 / Bakım Programı Çalışması / KAĞITHANE - SULTAN SELİM Mah., BALDIRAN, BAĞIMSIZ, BESTEKAR, BUZBAĞ, BİLGİN, GÖKDOĞAN, SULTAN SELİM, TAŞÇI Sk. / YEŞİLCE Mah., KAĞITHANE BARBAROS, TAŞÇI Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Bakım Programı Çalışması / ZEYTİNBURNU - MALTEPE Mah. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Yatırım Programı Çalışması / KÜÇÜKÇEKMECE - KANARYA Mah., 1. ARDIÇ KUŞU, BOZDOĞAN, FLORYA, SERÇE Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Bakım Programı Çalışması / SİLİVRİ - SEMİZKUMLAR Mah., DİRLİK, GÜRAY, IHLAMUR, MİMOZA, NECATİ KALFA, SALKIM SÖĞÜT, SARGUN, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, UFUK, VEFAKAR, YAKACIK, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜSTAD Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Yatırım Programı Çalışması / AVCILAR - TAHTAKALE Mah., ABİDE, AKASYA, GÖRKEM, KARDELEN, KIRÇİÇEĞİ, LAVANTA, LAVANTA 2, MEŞE, SİBEL, YONCA, YUNUS, ÇALIKUŞU, ÖZPINAR, İSTANBUL YOLU, İSTASYON, ŞENGÜN Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 13:00 – 16:00 / Bakım Programı Çalışması / KÜÇÜKÇEKMECE - GÜLTEPE Mah., 1.EREN, 1.ORTA, 3.GÜVEN, BAĞLAR, GÜDÜCÜ, HACIOĞLU, IŞIK, ÜLKÜ, ÜMİT, ŞENGEL Sk. / KEMALPAŞA Mah., 1.TURNA, 2. ÜZÜM, 2.HAKAN, 2.MURAT, 2.PEHLİVAN, 3.CAN, 4.YILDIRIM, AKINCI, BAĞLAR, ERSÖZ, NEBİOĞLU, ÖZCAN Sk. / SULTAN MURAT Mah., 1.ÖZDEMİR, KÖPRÜ Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 10:00 – 18:00 / Bakım Programı Çalışması / SİLİVRİ - ORTAKÖY Mah., ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 12:30 – 16:30 / Bakım Programı Çalışması / KAĞITHANE - SULTAN SELİM Mah., ATATÜRK, AYDINLAR, BAKRAÇ, BARIŞÇI, BASAMAK, BATANAY, BAYRAKTAR, BAYRAM, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BEDEN, BEREKET, BERRİN, BESTEKAR, BEYZADE, BORAN ÇIKMAZI, BOZDAĞ Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Yatırım Programı Çalışması / AVCILAR - YEŞİLKENT Mah., AMASYALILAR, ATATÜRK, BİRLİK, G-157, G-158, G-159, G-160, G-161, G-162, G-163, G-167, G-180/2, G-181, G-222, G-518, G-520, G-527, G-550, G-557, G-559, G-561, G-568, G-569, G-570, G-571, G-572, G-605, G-645, G-647, G-648, G-649, G-650, G-651, G-652, G-802, G-835, G-931, GAZİ Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 15:00 / Bakım Programı Çalışması / ARNAVUTKÖY - HADIMKÖY Mah. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 09:00 – 17:00 / Bakım Programı Çalışması / EYÜPSULTAN - DÜĞMECİLER Mah., VESİLE ÇIKMAZI Sk. / TOPÇULAR Mah., İNCİRLİK Sk. ve civarı.
14.11.2026 – 14.11.2026 / 10:00 – 18:00 / Bakım Programı Çalışması / SİLİVRİ - ORTAKÖY Mah., KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER Sk. ve civarı.