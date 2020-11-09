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Spor Yukatel Denizlispor'da kötü gidiş sürüyor
Spor

Yukatel Denizlispor'da kötü gidiş sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-09 10:53:29 -
Yukatel Denizlispor'da kötü gidiş sürüyor

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, galibiyete hasret kaldı.

Lige 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Denizlispor, daha sonraki müsabakalarda Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi ve İttifak Holding Konyaspor karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında rakibini 2-1 yenerek umutlanan yeşil-siyahlı takım, daha sonra çıktığı Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor maçında kötü gidişi sonlandıramadı.

Ligde sadece bir galibiyeti bulunan, oynadığı 7 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Denizlispor, 5 puanla 20. sırada yer alıyor.


- Zorlu maçlar bekliyor

Yukatel Denizlispor, devre arasına kadar kalan 13 haftada iç sahada Gaziantepspor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Denizlispor, deplasmanda ise Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'a konuk olacak.

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