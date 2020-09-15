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Spor Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:01:07 -
Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 2. haftasında iç sahada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor, bu sezon iç sahadaki ilk maçında 19 Eylül Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, top çalışmalarıyla sona erdi.



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