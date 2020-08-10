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Spor

Yukatel Denizlispor, Oğuz Yılmaz'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:50:29 -
Yukatel Denizlispor, Oğuz Yılmaz'la 3 yıllık sözleşme imzaladı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, iç transferde savunma oyuncusu Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Mustafa Yumlu'dan sonra ikinci anlaşmanın tecrübeli oyuncu Oğuz Yılmaz ile 3 yıllığına yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, "Mustafa Yumlu'nun ardından Oğuz Yılmaz'la da anlaşarak savunmada iki önemli oyuncumuzu kadromuzda tuttuk. Hayırlı olsun. İç ve dış transferde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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