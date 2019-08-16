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Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçından notlar

- 2019-2020 sezonunun ilk maçında geçen sezon liglerini şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Yukatel Denizlispor karşılaştı- Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk maçında 3 yeni oyuncusunu ilk 11'de oynattı- Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra dönen Yukatel Denizlispor, Galatasaray karşısında 7 yeni oyuncusuna ilk 11'de yer verdi

16 Ağustos 2019 Cuma 20:55
Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçından notlar


DENİZLİ (AA) - Geçen sezon liglerini şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Denizli'de karşılaştı.

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve sezona TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk maçında geçen sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.

Sezon öncesinde yenilenen Denizli Atatürk Stadı'nı her iki takım taraftarı da boş bırakmadı. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.


- Galatasaray'da ilk 11'de 3 yeni isim


Cezası bulunan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmeyen teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray'da 3 yeni isim, ligin ilk maçında ilk 11'de şans buldu.

Sarı-kırmızılı ekibin transferleri Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra Fernando Muslera, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo ile Mbaye Diagne, ilk maçta ilk 11'de şans bulan isimler oldu.


- Yukatel Denizlispor Süper Lig'e yeni isimlerle döndü


En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de yer alan ve geçen yıl TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Yukatel Denizlispor'da, Galatasaray karşısında geçen seneki kadrodan 4 isim, ilk 11'de görev yaptı.

Yeşil-siyahlı ekipte kaleci Adam Stackhowiak, Oğuz Yılmaz, Ismail Aissati ve Recep Niyaz'ın yanı sıra kadroya yeni katılan Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Zeki Yavru, Modou Barrow ve Hugo Rodallega, ilk 11'de yer aldı.

Denizlispor, Süper Lig'deki son maçını Denizli Atatürk Stadı'nda 15 Mayıs 2010'da Gaziantepspor'a karşı oynamıştı.

İki takım futbolcuları, sahaya "Afetlere hazır ol" yazılı pankartla çıktı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 20:55
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