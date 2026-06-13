Milyonlarca öğrenci için kader günüydü! LGS 2026 zor muydu kolay mıydı?

2026 LGS sona erdi, milyonlarca öğrenci ve veli için en çok merak edilen soru “Sınav zor muydu, kolay mıydı?” oldu. Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün iki oturumda gerçekleşti. Sınavı değerlendiren Bilfen İlköğretim Okulları Ölçme Değerlendirme Başkanı İbrahim Eser, “Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize geçmiş olsun. Uzun bir süreçti ama bugün tamamlandı. 1 milyondan fazla öğrenci sınava başvurdu kaçının girdiğini 10 Temmuz’da sonuçlar açıklanınca öğreneceğiz. Soruları incelediğimizde önceki yıllara göre zor bir sınavla karşı karşıyayız. Sözel bölümde uzun soruların olduğunu gördük. Hem bilgi hem anlam sorusu içeren zor bir sınavdı. Sayısal bölüm de öyle. Matematik kısmında işlemler yoğundu. İçerisinde çeldirici sorular vardı. Fen Bilimleri Bölümü’nden aldığımız geri dönüşlere göre de orada da uzun ve ağır sorular varmış. Özetle ilk intibanın zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilere önerim 10 Temmuz’da sonuçlar açıklandığında tercihlerini bir önceki senenin yüzdelik dilimlerine göre yapmalarıdır. Öğrenciler 10 Temmuz’a kadar düşündükleri okullar varsa ziyaret edebilir, bilgi toplayabilir” dedi.

‘Zaman yönetimi belirleyici oldu’

Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tunçer, “LGS 2026 Türkçe testi, beklendiği gibi müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Sınav; sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, görsel yorumlama, tablo ve grafik okuma, yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümlenin ögeleri ve eylemde çatı konularını kapsamaktadır. Sınavda önceki yıllardan farklı olarak sözcükte anlam sorularının sayısının azaldığı, buna karşılık okuma yükü fazla ve çeldiricilik düzeyi yüksek olan anlam bilgisi sorularının arttığı görülmektedir. Özellikle paragrafta anlam konusuna ait sorularda daha uzun metinler tercih edilmiş; seçenekler birbirine oldukça yakın, güçlük derecesi ve çeldiricilik düzeyi yüksek şekilde kurgulanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Metnin tamamının dikkatle okunması gerekmiş”

Demirdağ Tunçer, “Geçen yıllardan farklı olarak fiilimsi ve anlatım bozukluğu konularından soru sorulmamıştır. Sınavdaki sorular, tüm verilerin dikkatle değerlendirilmesini gerektiren ayrıntılar içermektedir. Bu yönüyle sınavın bilgiden ziyade okuduğunu anlama, yorumlama, çıkarım yapma ve dikkat becerilerini ölçen son derece seçici bir nitelik taşıdığı söylenebilir. Bunun yanı sıra Türkçe testinin, uzun metinleri ve detaylı soru yapısı nedeniyle zaman yönetimi açısından öğrencileri zorlayabilecek özellikte olduğu görülmüştür. Birçok soruda doğru cevaba ulaşabilmek için metnin tamamının dikkatle okunması ve seçenekler arasındaki ince farklılıkların doğru değerlendirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Demirdağ Tunçer, “Millî Eğitim Bakanlığı önceki yıllarda yaptığı çalışmalara ek olarak dijital platformlar üzerinden MEBİ, EBA ve örnek soru kitapçıkları aracılığıyla öğrencilerin sınav hazırlık sürecini destekleyen çok sayıda çalışma yayımlamıştır. Bakanlığın özellikle ders materyallerinin dikkatle incelenmesi gerektiğine yönelik vurgusunun, bugün uygulanan sınavda da karşılık bulduğu görülmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 LGS Türkçe testi; uzun metinlerden oluşan, güçlü çeldiriciler içeren, dikkat ve yorumlama becerisini ön plana çıkaran bir sınav olmuştur. Bu yönüyle sınav, yalnızca konu bilgisini değil; okuma alışkanlığını, analiz yeteneğini ve etkili zaman yönetimini de ölçen seçici bir yapıya sahiptir” ifadelerini kullandı.

“Sorular 8. sınıf müfredatına öğretim programına uygundur”

Bilfen Ortaokulları Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı Havva Abidinoğlu da “2025-2026 öğretim yılında uygulanan LGS’de İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları 8. Sınıf müfredatına öğretim programına uygundur. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında soruların; alan ve kavram bilgisi ve bu bilgileri tarihsel olaylar üzerinde kullanabilme, kronolojik düşünme ve tablo okuma, neden sonuç ilişkisi üzerinden konular arasında bağ kurabilme, çıkarım yapabilme becerisini ölçen sorulara yer verildiği görülmektedir. Sınavda yer- zaman bilgisi ve bilginin kronolojik akışının yer aldığı sorular dikkat çekmektedir. Güçlü çeldiriciler ile bilgi ve beceri ölçülmek istenirken dikkat faktörü de göz ardı edilmemiştir. Sorular; konulara, kavramlara hâkim olmayı, paragrafı sonuna kadar okumayı, verilen bilgilere bütüncül bakmayı gerektirecek şekilde hazırlanmıştır. Geçen yıldan farklı olarak 3 olumsuz soru kökü kullanılmıştır. Bu durum öğrencinin soruda yer alan bilgiye hakimiyetini daha da önemli hâle getirmektedir. Kavram ve alan bilgisine hakim, konu bütünlüğünü sağlayabilen, tarihsel yorumlama ve çıkarım yapabilme becerisi kazanmış öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olduğu görülmektedir” diye konuştu.

“İki farklı soru grubu yer aldı”

Bilfen Ortaokulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Esra Kızıltaş ise “Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testi, bilgiyi doğru kullanan, analitik düşünen ve muhakeme gücü yüksek öğrencileri öne çıkardı. Sorular Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun hazırlandı. Beş ünitenin her birinden ikişer soru sorularak ünite ağırlıkları eşit tutuldu. Sınavda doğrudan bilgi ölçen ve metinden hareketle yorumlama gerektiren iki farklı soru grubu yer aldı. Bilgi soruları, yıl boyunca dersi dikkatle dinleyen ve tekrar eden öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği netlikteydi. Çıkarım soruları; okuduğunu anlama, paragrafı bağlamından koparmadan analiz etme ve dikkatli odaklanma becerisini ölçtü. Sorular, öğrencilerin dini ve ahlaki kavramları sadece ezberlemekle kalmayıp bu değerlerin insani ve manevi boyutunu ne kadar özümsediklerini test etti. Bu doğrultuda 2026 LGS, sadece ezbere dayalı bir sürecin yeterli olmadığını; okuyan, sorgulayan ve bilgiyi hayatla ilişkilendirebilen öğrencilerin fark yarattığını bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

İngilizce testinde neler dikkat çekti?

Bilfen Yabancı Diller Bölüm Başkanı Mediha Narin ise “2026 LGS İngilizce testi, Millî Eğitim Bakanlığının son yıllarda benimsediği beceri temelli ölçme anlayışını yansıtan, öğrencilerin yalnızca kelime bilgilerini değil; okuduğunu anlama, yorumlama, çıkarım yapma ve bilgiyi farklı bağlamlara transfer edebilme becerilerini ölçen bir yapıda hazırlanmıştır. Sınavda yer alan soruların büyük bölümü günlük yaşam durumları üzerinden kurgulanmış; öğrencilerin verilen bilgileri analiz ederek sonuca ulaşmaları beklenmiştir. Soruların doğrudan bilgi ölçmekten çok, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerilerini hedeflediği görülmüştür. İngilizce testinde bazı sorularda öğrencilerin birden fazla değişkeni aynı anda değerlendirmelerini gerektiren, farklı kazanımları bir araya getiren soru yapıları dikkat çekmiştir. Sınavın genelinde öğrencilerin metinde verilen bilgileri yorumlamalarının yanı sıra; bu bilgileri karşılaştırmaları, ilişkilendirmeleri ve uygun çıkarımlarda bulunmaları gerekmiştir. Bu yönüyle sınav, eleştirel düşünme ve transfer becerilerini ön plana çıkarmıştır” dedi.

Narin, “Sınavın ayırt edici özelliklerinden biri de dikkat gerektiren soru kökleri olmuştur. Testte dört soruda olumsuz soru kökü kullanılmış olması, öğrencilerin yalnızca İngilizce bilgilerini değil, yönergeleri doğru okuyup yorumlama becerilerini de ölçmüştür. Sınavda bazı sorularda öğrencilerin, görsel yorumlama becerileri de ölçülmüştür. Görsellerle desteklenen sorularda öğrencilerin hem kelime bilgilerini hem de görsel okuma becerilerini birlikte kullanmaları beklenmiştir. Bunun yanı sıra bazı sorular doğrudan kelime bilgisine dayanırken bu kelimelerin anlamlarını bağlam içerisinde değerlendirmeyi zorunlu kılan yapılar da kullanılmıştır. Sınavın en dikkat çekici sorularından biri ise ‘On the Phone’ ünitesinden gelen ve öğrencilerden verilen ifadelerin hangi ünite kazanımına ait olduğunu belirlemelerini isteyen soru olmuştur. Bu soru, klasik soru kalıplarının dışına çıkarak öğrencilerin kazanımları kavramsal düzeyde ne kadar içselleştirdiklerini ölçmeyi amaçlamıştır” diye konuştu.

Narin, “Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 LGS İngilizce testi; eleştirel düşünme, transfer ve üst bilişsel becerileri gelişmiş, analitik düşünebilen öğrencileri öne çıkaran bir sınav olmuştur. Özellikle okuduğunu anlama, çıkarım yapma, bağlam içerisinde doğru sonuca ulaşma ve bilgiyi farklı durumlara aktarabilme becerileri sınavın belirleyici unsurları arasında yer almıştır. Sorular, yalnızca kelime bilgisini değil, öğrencilerin bilgiyi yorumlama, ilişkilendirme ve etkili kullanma yeterliliklerini de ölçmeyi hedeflemiştir. Bu yönüyle sınav, kelime bilgisi güçlü, okuma, anlama ve yorumlama becerileri gelişmiş, eleştirel ve analitik düşünebilen öğrencileri ayırt eden bir sınav olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Matematik 5 güçlük seviyesi yüksek soru bulunuyor”

Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı Özer Ataç da “2026 LGS matematik sınavında 4 kolay, 11 orta güçlükte ve 5 güçlük seviyesi yüksek soru bulunmaktadır. Matematik testinin yarısından fazlasında görsel kullanımı artık MEB sınavlarında sık sık karşımıza çıkan bir gerçek. Özellikle üçgen, veri analizi ve silindir sorusunun belirleyici olacağını düşünüyoruz. Yoğun işlem becerisi gerektiren soruların birkaç yıldır ‘silindir, veri analizi ve üslü sayılar’ konularından geldiğini dolayısı ile zamanı iyi kullanabilen, işlem becerisi yüksek öğrencilerin daha başarılı olacağı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Bilfen Ortaokulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Neslihan Saçal ise “2026 LGS Fen Bilimleri soruları geçtiğimiz yıla kıyasla kelime yoğunluğundan biraz daha arındırılmış ancak 'akıl yürütme' noktasında seviye atlamış bir sınavdı. MEB bu yıl metin uzunluklarını biraz daha optimize etmiş fakat bu durum sınavın kolaylaştığı anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aksine soru metinleri kısalmış ancak zihinsel işlem basamağı artmış. Yani okumaktan yorulan değil, bilgiyi transfer edemeyen öğrencinin elendiği bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Sınavda doğrudan sorulmayan ama öğrencinin muhakeme yeteneğinin arkasına gizlenmiş (örtülü) beceriler de yoklandı. Sadece metni okumak ya da grafiğe bakmak soruları çözmek için yeterli olmadı. Metindeki ipuçlarından hareketle bilgiyi sentezleme becerisi ölçüldü” diye konuştu.