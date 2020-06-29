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Spor

Yukatel Denizlispor, deplasmanda 7 maçtır kazanamıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-29 09:08:25 -
Yukatel Denizlispor, deplasmanda 7 maçtır kazanamıyor

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2-0 öne geçtiği müsabakada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan Yukatel Denizlispor, son 7 dış saha maçında galip gelemedi.

Çaykur Rizespor beraberliğiyle puanını 32'ye çıkaran ve maç fazlasıyla 12. sırada yer alan Yukatel Denizlispor, düşme hattındaki Hes Kablo Kayserispor'un 4 puan önünde yer alıyor.

Ligde son galibiyetini 26. haftada Gençlerbirliği karşısında alan yeşil-siyahlı takım daha sonra Demir Grup Sivasspor'a 1-0, Beşiktaş'a 5-1 yenildikten sonra dün Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı.

Dış sahada son galibiyetini Trabzonspor karşısında alan Yukatel Denizlispor, galip gelemediği son 7 dış saha maçında sahadan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Dünkü karşılaşmada takımının ilk golünü atan Oscar Estupinan bu sezon 6. golüne ulaştı ve gol sayısında Hugo Rodallega'ya yetişti.

Ligde 3 Temmuz Cuma günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Yukatel Denizlispor, 7 Temmuz Salı günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaştıktan sonra Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor (D) ve MKE Ankaragücü maçlarıyla ligi tamamlayacak.

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