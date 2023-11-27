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Yerel Yük gemisi karaya oturdu
Yerel

Yük gemisi karaya oturdu

Yeniakit Publisher
2023-11-27 12:21:00 -
Yük gemisi karaya oturdu

Hopa’da fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi karaya oturdu.

Artvin’in Hopa ilçesinde fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi dalgalara dayanamayarak önce kıyıya sürüklendi, ardından karaya oturdu.

Esenyalı Gemi İşletmeciliği'ne ait "FR Pearl" isimli kuru yük gemisi Artvin’in Hopa ilçesi açıklarından fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kıyıya sürüklendi. Gemi daha sonra ise karaya oturdu. Karaya oturan gemi için çalışma başlatılırken, fırtınanın bölgede etkili olması çalışmaları güçleştiriyor.

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