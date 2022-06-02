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Yerel Yük asansörüne sıkışan genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti
Yerel

Yük asansörüne sıkışan genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir anda harekete geçen yük asansörü ile duvar arasında sıkışan 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 16:15:00 -
Yük asansörüne sıkışan genç işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Çorlu Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir deri ve kumaş atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, yük indirme esnasında bir anda çalışarak hareketlenen yük asansörü, 19 yaşındaki yabancı uyruklu işçiyi duvara sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu gencin hayatını kaybettiği belirledi. Savcı ve kriminal ekibinin yaptığı incelemelerin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan işçinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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