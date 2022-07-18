Yuh be Ekrem, yuh! İstanbulkart'a yapılan zam "Ohaaa" dedirtti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, su ve ulaşım konusunda verdiği vaatleri unuttu. Seçimden önce ulaşım ücretlerinin sembolik olacağını söyleyen İmamoğlu yönetiminde zamların ardı arkası kesilmedi. İstanbul'da yüksek oranda yapılan zamlar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken yeni bir zam haberi daha geldi.

İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı. Buna göre, kişisel kart 35 TL’den 60 TL’ye, anonim kart 25 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı. Tek bilet 7,67, aylık abonman ise 602 TL'ye çıktı.

"Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimden önce yaptığı açıklamada, İstanbul'da hane halkı giderlerinin en büyük paylardan birini ulaşım masraflarının oluşturduğunu söyleyerek, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak" vaadinde bulunmuştu.

İstanbul en pahalı il oldu

İstanbul, yapılan son zamlarla birlikte ulaşımda en pahalı il haline geldi. Öğrencilerin kullandığı aylık İstanbulkart'ın fiyatını kısa süreliğine 50 liraya düşüren yönetimin art arda aldığı zam kararlarıyla bu ücret 109 TL'ye kadar yükseldi.

Tek bilet ve aylık abonman İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifini kabul etti. CHP'li İstanbul, 30 büyükşehir arasında ulaşım ücreti en yüksek olan büyükşehir belediyesi oldu.