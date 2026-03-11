  • İSTANBUL
Yeşil pasaport müjdesi: Kritik personele kolaylık
Gündem

Yeşil pasaport müjdesi: Kritik personele kolaylık

Yeşil pasaport müjdesi: Kritik personele kolaylık

Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, savunma ve havacılık sanayiinde en az 15 yıl görev yapmış mühendis, uzman ve yöneticilere hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Konya Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Konur Alp Koçak, savunma ve havacılık sanayiinde görev yapan nitelikli personelin hususi damgalı (yeşil) pasaport alabilmesine imkan tanıyan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu.

Teklif, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda değişiklik yapılmasını içeriyor.

Hazırlanan düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı şirketlerde, Millî Savunma Bakanlığı iştirakleri olan MKE ve ASFAT’ta çalışanlar ile devlet adına yürütülen stratejik savunma projelerinde ana yüklenici veya sistem entegratörü olarak görev yapan şirketlerdeki mühendis, uzman ve yöneticilerin belirli şartları sağlamaları halinde yeşil pasaport alabilmeleri hedefleniyor.

KRİTİK GÖREVLERDE BULUNAN PERSONELE KOLAYLIK

Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada savunma sanayisinde elde edilen başarıların Türkiye açısından önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: 'Savunma sanayiimizde son yıllarda ulaşılan muazzam başarı, haklı olarak Türk milletine güven ve gurur vermektedir. Türkiye başkalarının kapısında silah arayan, başkalarından medet uman bir ülke olmaktan çoktan çıkmıştır. Türkiye, kendi teknolojisini geliştiren, kendi silahını üreten ve kendi stratejik gücünü inşa eden bir ülke olarak adından her geçen gün daha fazla söz ettirmektedir. Bu tarihî dönüşümün arkasında ise hiç şüphe yok ki gecesini gündüzüne katıp büyük özveriyle çalışan mühendisler, uzmanlar ve savunma sanayii çalışanları vardır'

3 GRUBA YEŞİL PASAPORT YOLU

“Milli savunma ve güvenlik projelerinde görev yapan bu kıymetli insan gücünün uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmak ve emeklerini desteklemek amacıyla savunma sanayii çalışanlarına hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini öngören kanun teklifimizi TBMM’ye sunduk. Kanun teklifimizle, en az 15 yıl kıdeme sahip mühendis, uzman ve üst düzey yöneticilerin bu kapsamda yeşil pasaport alabilmesini öngörüyoruz.”

Teklifin kapsamına Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı şirketler, Millî Savunma Bakanlığı iştirakleri ve devlet adına yürütülen stratejik projelerde görev alan savunma ve havacılık şirketleri giriyor.

Koçak, savunma sanayisinin yalnızca ekonomik bir alan olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Teklifimiz; Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağlı şirketleri, Millî Savunma Bakanlığı iştiraklerini ve devlet adına yürütülen stratejik projelerde görev yapan savunma ve havacılık şirketlerini kapsıyor. Bize göre savunma sanayii bir ekonomik sektör olmanın ötesinde Türkiye’nin tam bağımsızlığının, caydırıcılığının ve stratejik gücünün teminatıdır. Millî savunmaya yapılan her yatırım, aslında Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline yapılan yatırımdır.

Böylesine kritik bir alanda büyük fedakarlıklarla görev yapan nitelikli insan kaynağını desteklemek, millî teknoloji hamlesini güçlendirmek ve Türkiye’nin küresel rekabetteki konumunu tahkim etmek için çalışmaya devam edeceğiz'

