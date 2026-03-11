İmamoğlu’nun propaganda makinesine yargı darbesi! Kirli algı operasyonuna soruşturma kıskacı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları sonrası tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun borazanlığını yapan "@CAOIletisim" hesabı hakkında düğmeye bastı.
Başsavcılık, söz konusu hesap hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiaları çerçevesinde işlem başlatıldığını bildirdi.