SON DAKİKA
Aktüel Kardeş kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle kardeşini vurdu
Aktüel

Kardeş kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle kardeşini vurdu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kardeş kavgası kanlı bitti! Pompalı tüfekle kardeşini vurdu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kardeşler arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan kardeş kavgası kanlı bitti. Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

 

İddiaya göre, kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ş.D., kardeşi Cemal D.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Cemal D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cemal D., ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ş.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

