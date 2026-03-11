  • İSTANBUL
Yerel
Yerel

Çöp toplarken kamyonun altında kaldı!

Yeniakit Publisher
IHA
Çöp toplarken kamyonun altında kaldı!

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde cadde üzerinde çöp topladığı sırada kamyonun altında kalan Hacer Cidem (59) yaşamını yitirdi.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kazada 59 yaşındaki Hacer Cidem yaşamını yitirdi. Kaza, İlyas Mahallesi Hasan Yılmaz Kurt Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde çöp topladığı öğrenilen Hacer Cidem (59), seyir halinde olan ve S.K. yönetimindeki 59 HB 169 plakalı kamyonun altında kaldı.

 

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Hacer Cidem'in cenazesi otopsi işlemleri için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

