Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıktı yok! BMGK İran'a çağrı yaptı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) yapılan açıklamada "İran'ın Körfez saldırılarını kınıyoruz. İran, Körfez'deki saldırılarını durdursun" ifadeleri kullanıldı.
Haydut ABD ile terör devleti İsrail'in İran'ı vurmasıyla patlak veren savaş 12. gününde devam ediyor.
Tahran, okulda çocukları katleden terör saldırılarına misilleme olarak İsrail'i ve ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef alıyor.
İran’ın Minab kentinde bir okulda vefat eden 165 kız öğrencileri görmezden gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ABD ve İsrail'e ses çıkaramadı.
BMGK yaptığı açıklama ile İran'ı hedef aldı.
Tahran'ın kınandığı açıklama şöyle:
"İran'ın Körfez saldırılarını kınıyoruz. İran, Körfez'deki saldırılarını durdursun"