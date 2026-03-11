  • İSTANBUL
Coğrafi işaretli çilek para kazandırıyor! Kilosu 200 liraya çıktı
IHA Giriş Tarihi:

Coğrafi işaretli çilek para kazandırıyor! Kilosu 200 liraya çıktı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli çilek, mart ayında kilosu 200 liradan alıcı buldu. Yıl boyunca hasadı süren tescilli ürün, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen Köprübaşı çileğinde hasat aralıksız sürüyor.

Tadı, aroması ve kalitesiyle dikkat çeken tescilli Köprübaşı çileğinin mart ayında kilosu 200 liradan alıcı bulması ise üreticinin yüzünü güldürdü. Tarlaya gelen bazı alıcıların çilekleri kendilerinin toplaması ise dikkat çekti.

İlçede yaklaşık 4 bin dekar alanda yetiştirilen Köprübaşı çileği, yaz ve kış aylarının ardından bahar ayında da hasat edilmeye devam ediyor. Büyük emekle toplanan çilekler, Manisa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.

Mart ayında da üretimini sürdüren çilek üreticisi Selçuk Kayacan, örtü altında 6 dekar, açık alanda ise 4 dekar olmak üzere toplam 10 dekarda üretim yaptığını belirtti. Kayacan, Köprübaşı çileğinin hem açık arazide hem de sera altında yetiştirilebildiğini ifade ederek, fiyatların üreticiyi memnun ettiğini söyledi. Çileğin kilosunun 200 liradan başladığını dile getiren Kayacan, "Toptancıların ilgisi güzel. Hatta bazı alıcılar tarlaya gelip çileği kendileri topluyor. Yüzümüz gülüyor, cebimiz para görüyor. İlçemizde dört mevsim çilek hasadı yapılabiliyor. Köprübaşı çileği artık markalaşmış bir ürün" dedi.

Kayacan ayrıca Köprübaşı çileğinin Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini hatırlatarak, ürünün yıl boyunca aranır hale geldiğini vurguladı. Köprübaşı'nda yaklaşık 500 üreticinin 4 bin dekarlık alanda çilek yetiştirdiği öğrenilirken, kış sezonunda üretimi artırmak için tünel sera çalışmalarının sürekli artarak devam ettiği bildirildi.

diyarbakırlı

Çilek mevsimsiz alınmaz, kimyasal ilaç yoğunluğu en fazla meyvedir.
