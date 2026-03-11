Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini hayata geçirdik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Emlak Katılım Bankası’nın düzenlediği 100. Yıl İftar Sofrası Programı’na katıldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleşen programda konuşan Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası’nın imar ve kalkınmanın en önemli temsilcilerinden olduğunu belirterek, “Şehirler, medeniyetin aynasıdır. Bir milletin şehirlerine bakarsanız; onun estetik anlayışını, ekonomik gücünü ve devlet aklını görürsünüz. Bu nedenle tarih boyunca güçlü devletler hep güçlü şehirler kurmuştur. Selçuklu şehirlerine bakarsınız; ilmi görürsünüz. Osmanlı şehirlerine bakarsınız; adaleti ve estetiği görürsünüz. Cumhuriyet şehirlerine bakarsınız; kalkınma iradesini görürsünüz. İşte Türkiye Emlak Katılım Bankası, bu şehir kurma ve kalkınma iradesinin en güçlü temsilcisidir. Bankamız, yalnızca bir finans kuruluşu değil; Cumhuriyetimizin imar ve kalkınma hamlesinin ekonomik omurgasını oluşturan kurumdur” dedi.

“BANKAMIZ, KÖKLÜ MİRASINI ÇAĞIN FİNANSAL DİNAMİKLERİYLE BULUŞTURDU”

Bankanın 2018 yılında Türkiye Emlak Katılım Bankası olarak yeniden yapılandırıldığını hatırlatan Bakan Kurum, “Bankamız, 2019 yılında faaliyet izni alarak köklü kurumsal mirasını çağın finansal dinamikleriyle buluşturmuştur. Bugün, Emlak Katılım Bankası başta inşaat ve gayrimenkul sektörü olmak üzere, üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayan pek çok alanda önemli finansman modelleri geliştirmektedir. Emlak Katılım’ın ortaya koyduğu bu başarı; güçlü kurumsal vizyonunun ve en önemlisi de çalışma arkadaşlarımın özverili çalışmalarıdır” diye konuştu.

“KURALARI BİTİRİP BİR TARAFTAN DA İNŞA FAALİYETİNİ BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ”

Bakan Kurum, 6 Şubat’ta yaşanan Asrın Felaketi’nin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği kapsamında 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle saatte 23 günde 550 konut üreterek 2 yılda 455 bin konutun tamamlandığını söyledi. Yine deprem bölgesinde 11 bin kilometre alt yapı çalışmasının yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, “Elde ettiğimiz bu tecrübeyi, 81 ilimize yaymak için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirdik. İnşallah bayramdan sonra da İstanbullu hemşehrilerimizin kurasını sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle çekeceğiz ve bütün kuraları bitirmiş, bir taraftan da inşa faaliyetini başlatmış olacağız” dedi.

“86 MİLYON HUZUR İÇİNDE YAŞIYORSA BU RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN GÜÇLÜ LİDERLİĞİ SAYESİNDEDİR”

Bakan Kurum, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki öneminin altını çizdi: Türkiye son çeyrek asırda bulunduğu coğrafyada bir güven ve istikrar adası olmuştur. İşte çevremizde yaşananları görüyorsunuz. Etrafımız adeta yangın yeri. Bu yangın bugün içeri sıçramıyorsa, Türkiye 86 milyon vatandaşıyla huzur içinde yaşıyorsa bu; Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesindedir. Bugün küresel ölçekte yaşanan tüm belirsizliklere, ekonomik dalgalanmalara ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye’nin üretim gücü, finansal kapasitesi ve kurumsal yapısı dimdik ayakta duruyorsa; bunun arkasında güçlü bir siyasi irade, sağlam reform adımları ve uzun vadeli kalkınma hamleleri vardır.

“TÜRKİYE'NİN SÖZÜNÜ İKLİM DİPLOMASİSİNDE DE DÜNYAYA İFADE EDECEĞİZ”

Bakan Kurum, konuşmasında Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede BM’nin en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliğinin önemine de vurgu yaptı: Türkiye'nin bugün bu noktaya gelmesi, asla tesadüf değildir. Son yıllarda attığımız adımlar yalnızca ekonomik istikrarı pekiştirmekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye’yi bölgesinde güven veren, küresel ölçekte söz söyleyen bir ülke konumuna taşımıştır. Nitekim bu güçlü vizyonun uluslararası alanda her anlamda karşılık bulduğunu bugün görüyoruz. Ülkemizin bugün COP31’e ev sahipliği yapacak olması, Türkiye’nin güven ve istikrar ortamının yanı sıra; küresel sorumluluk bilinci açısından en somut göstergelerinden biridir. COP31 Başkanlığımız süresince üretimden teknolojiye, çevre politikalarından sürdürülebilir finansman modellerine kadar sahip olduğumuz birikimi ve kapasiteyi tüm dünyayla paylaşacağız. Türkiye'nin sözünü iklim diplomasisinde de tüm dünyaya ifade edeceğiz. Geçmişle gelecek arasında bir köprü kuracağız. Gelişmekte olan ülkelere destek olacağız. Burada tüm ülkelerin adil bir şekilde finansmana erişimini sağlayacağız"

“GÖREVİMİZ AĞIR, FAKAT SÜRECİ EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ”

Bakan Kurum, yarın Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile birlikte Türkiye’nin COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin bir basın açıklaması yapacaklarını da duyurarak, “Basın açıklamasında ülkemizin durumunu, COP31 Başkanlığı sürecini, bu başkanlık sürecinde enerji politikalarımıza ilişkin duruşumuzu, bakışımızı yine tüm dünyayla paylaşıyor olacağız. Bu süreçte hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Her birimizin bu süreci fırsat görerek destek vermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Görevimiz ağır, fakat süreci en iyi şekilde yöneteceğimize olan inancımız da kararlılığımız da tamdır” ifadelerini kullandı.

“EMLAK BANKASI BUGÜN İTİBARIYLA 45 İLDE 125 ŞUBEYE ULAŞTI"

Törende konuşan Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, bankanın 1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası olarak kurulduğunu hatırlatarak, “Bankamız ilk kuruluşunda genç Cumhuriyetin inşa faaliyetlerini üstlenmek, inşaat teşebbüslerini desteklemek ve yetimlerin hakkını korumak amacıyla kuruldu. Bankamız ilk kurulduğunda ilk Meclis binası, Türk Ocağı binası, Merkez Bankası binasının faaliyetlerini gerçekleştirdi. Levent Mahallesi, Saraçoğlu Mahallesi, Ataköy Konutları gibi Türk mimarisine veya Türk yakın tarihine geçmiş projelerde yer aldı” dedi. 2001 yılında bankanın tasfiye sürecine girdiğini dile getiren Gök, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kararlılığıyla Emlak Bankası'nın, Emlak Katılım Bankası olarak 2019 yılında yeniden faaliyete geçmesi sağlandı. Emlak Bankası bugün itibarıyla 45 ilde 125 şubeye ve yaklaşık 2000 çalışana ulaştı. Bankamız hızlı ve iyi bir şekilde büyüyor; değer üretmeye, Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor” diye konuştu.