Google, Workspace uygulamalarına gelişmiş yapay zeka özellikleri ekledi

Google, Docs, Sheets ve Slides için yeni yapay zeka özellikleri duyurdu. Bu yenilikler, kullanıcıların belge, tablo ve sunum hazırlarken yaptıkları tekrar eden işleri azaltmayı ve süreci hızlandırmayı hedefliyor.

Yeni sistemde “Üretmeme yardım et” adlı bir seçenek bulunacak. Kullanıcı bu butona bastığında yapay zeka, açık olan belgeyi, tabloyu, slaytı veya Drive klasöründeki dosyaları inceleyerek içerik oluşturma ya da düzenleme konusunda yardımcı olacak.

Yapay zekanın yapabilecekleri

Yeni özellikler sayesinde birçok işlem otomatik hale gelecek. Örneğin:

Hazır şablonların otomatik doldurulması

İnternetten veya kayıtlı dosyalardan tabloya veri aktarılması

Sunumlara yeni bilgi ve istatistiklerin eklenmesi

Yapay zeka ayrıca kullanıcıların daha önce hazırladığı belgelerden öğrenerek kişisel veya kurumsal tercihlere uygun içerik üretmeye çalışacak.

Docs’ta hızlı taslak hazırlama

Google Docs’ta kullanıcılar, Gemini yapay zekasına başka bir belgenin stilini veya düzenini taklit ederek yeni bir belge hazırlamasını söyleyebilecek. Sistem, Google Drive’daki diğer dosyalardan da bilgi çekerek metni otomatik olarak genişletebilecek. Böylece yeni bir dokümanın ilk taslağı çok kısa sürede oluşturulabilecek.

Sheets’te doğal dil ile analiz

Google Sheets’te ise kullanıcılar istediklerini normal bir cümleyle yazabilecek. Yapay zeka bu talebi analiz planına dönüştürerek verileri filtreleyebilecek, sonuçları grafiklerle gösterebilecek. Ayrıca sütun başlıklarına bakarak internetten gerekli bilgileri bulup tabloyu otomatik doldurabilecek.

Slides ve Drive entegrasyonu

Gemini, Google Slides sunumlarını da otomatik güncelleyebilecek. Yeni bilgiler eklenirken metin ve grafiklerin yerleşimi de kendiliğinden düzenlenecek. Bunun yanında Drive’daki dosyalar arasında arama yaparak örneğin PDF faturaları inceleyip satın alınan ürünleri tablo halinde çıkarabilecek.

İlk olarak ücretli kullanıcılara

Bu yeni yapay zeka özellikleri ilk etapta Google’ın AI Pro ve Ultra aboneleri ile Gemini Alpha programındaki işletmelere sunulacak.

Google, Workspace araçlarını kullanan milyarlarca kişinin başka yapay zeka uygulamalarına gitmeden, alıştıkları programlar içinde bu teknolojiden yararlanmasını hedefliyor.