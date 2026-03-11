İran ve Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sürerken, Tahran ve Beyrut hattından beklenen misilleme geldi. İran ve Hizbullah, İsrail topraklarını füze ve roketlerle hedef aldı. İsrail ordusu, kuzey sınırından yaklaşık 100 roketin, güney kesimlerine ise İran topraklarından fırlatılan balistik füzelerin düştüğünü duyurdu.

28 ŞUBAT'TAN BU YANA EN BÜYÜK SALDIRI

Askeri kaynaklar, bu harekatın 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlatılan saldırılardan bu yana Hizbullah tarafından gerçekleştirilen en geniş kapsamlı operasyon olduğunu bildirdi. İsrailli sağlık yetkilileri, roketlerin isabet ettiği bölgelerde ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSRAİL BEYRUT’U ATEŞE VERDİ

Misilleme saldırılarının hemen ardından İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yoğun bir hava harekatı başlattı. Başkentte çok sayıda nokta aynı anda vurulurken, şehrin üzerinden yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Bombardımanın şiddetiyle sarsılan Beyrut'ta can kaybı ve yaralı sayısı henüz netlik kazanmadı.

"GERİ DÖNMEYİN" ÇAĞRISI

İsrail ordusu, Lübnanlı sivillere yönelik acil tahliye uyarısı yayınladı. Beyrut'un güney mahallelerinin boşaltılmasını isteyen yetkililer, "İkinci bir duyuruya kadar güney banliyölerine geri dönmeyin" uyarısında bulunarak operasyonun devam edeceği sinyalini verdi.