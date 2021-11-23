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Dünya Yuh artık! UBER uyuşturucu ticaretine girdi
Dünya

Yuh artık! UBER uyuşturucu ticaretine girdi

Araç çağırma uygulaması UBER, Kanada'nın Ontario eyaletinde uyuşturucu ticaretine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 13:21:00 -
Yuh artık! UBER uyuşturucu ticaretine girdi

ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber Technologies Inc'in araç çağırma, yemek ve paket teslimi, kurye, yük taşımacılığı hizmetlerine esrar siparişi de eklendi. Kanada'nın Ontario eyaletinde artık Uber Eats uygulaması üzerinden esrar sipariş edilebiliyor.

Esrar üretimi, satışı ve tüketimi Uruguay ile Kanada'da tamamen, ABD'de ise bazı eyaletlerde yasallaşmış durumda.

Uber Eats üzerinden içki teslimatı da yapan araç çağırma devinin gözünü büyüyen esrar pazarına diktiği biliniyordu. Pandemi döneminde kar edemeyen Uber, uyuşturucu sektörüne giriş adımını Ontario'da attı.

Sputnik'in aktardığına göre, dün Uber Eats sanal pazar alanı listesine esrar perakendecisi Tokyo Smoke'un eklenmesiyle Uber Eats uygulamasından sipariş veren müşteriler, bir saat içinde hazırlanacak siparişlerini en yakın Tokyo Smoke mağazasından kimliklerini göstererek teslim alabilecek.

Ontario'da esrar perakendeciler tarafından teslim edilebiliyor. Uber Eats gibi üçüncü tarafların teslimat yapması, Kanada'da henüz yasal değil.

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, nisanda yaptığı açıklamada, 'yasal süreç netleştiğinde, ABD'de esrar teslimatı yapmayı değerlendirdiklerini' söylemişti.

Keyif amaçlı esrarın yasallaşmasının üzerinden 3 yıldan uzun süre geçen Kanada'da yasa dışı üreticilerin toplam yıllık satışların büyük bölümünü kontrol ettiği esrar piyasası hizaya sokulmaya çalışılıyor.

Uber ise Tokyo Smoke ile girdikleri ortaklığın, 'Kanadalı yetişkinlerin güvenli, yasal esrar satın almalarına ve tıbbi amaçlı olmayan esrar satışlarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturan yasadışı yeraltı piyasasıyla mücadele etmeye yardımcı olacağını' belirtti.

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