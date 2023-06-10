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Siyaset Yuh artık! CHP'li Belediye Başkanı, partili vatandaşı kürsüye çağırıp tokatladı!
Siyaset

Yuh artık! CHP'li Belediye Başkanı, partili vatandaşı kürsüye çağırıp tokatladı!

Yeniakit Publisher
2023-06-10 17:19:00 - 2023-06-10 17:20:54

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, sandık görevlileriyle yaptığı toplantıda bir partiliyi herkesin gözü önünde tokatladığı ortaya çıktı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, sandık görevlileriyle yaptığı toplantıda bir partiliyi herkesin gözü önünde tokatladığı ortaya çıktı.
CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor.

"İşte size CHP demokrasisi" dedirtecek olayda, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın partilisini kürsüye çağırarak tokat attığı görüntüler ortaya çıktı.

Olayı cep telefonuyla kaydeden kişi ise "Vurma vurma, niye vuruyorsun sen" diyerek tepki gösterdi.

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