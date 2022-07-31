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Medya Yuh artık... Bu ahlaksızlık daha nereye kadar gidecek!
Medya

Yuh artık... Bu ahlaksızlık daha nereye kadar gidecek!

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra sansasyonel hayatını gençlerin gözüne sokarcasına yaşayan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı Milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte yaşadığı enteresan hayat pes dedirtti! İkilinin yaşadığı çarpık ilişkiden bir de çocuk olacağı iddia edildi....

Yeniakit Publisher
2022-07-31 12:23:00 -
Yuh artık... Bu ahlaksızlık daha nereye kadar gidecek!

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra sansasyonel hayatını gençlerin gözüne sokarcasına yaşayan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı Milyarder Mohammed Alsaloussi ile birlikte yaşadığı enteresan hayat pes dedirtti! İkilinin yaşadığı çarpık ilişkiden bir de çocuk olacağı iddia edildi....

Şeyma Subaşı'nın hamilelik iddiası sonrası Mohammed Alsaloussi ile barışması ile ilgili sosyal medyada "Acun Ilıcalı'ya uyguladığı taktik" şeklinde yorumlar geldi. Evlilik hazırlığındayken ayrıldığı sevgilisi Meedo ile tekrar birleştiği öğrenilen Şeyma Subaşı hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı ile olan ilişkisiyle adını duyuran ve daha sonra evlenip boşanan Şeyma Subaşı'nın bu çarpık aşk hayatı mide bulandırmaya devam ediyor...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile tekrar barışan ve bunu Instagramdan insanların gözüne sokarcasına yaşayan Subaşı ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

 

Daha önce bebeğini stresten dolayı kaybeden Subaşı'nın bu kez aynı durumu yaşamamak için gizli tuttuğu söyleniyor.

Şeyma Subaşı, 2 Temmuz 1990’da Samsun’da doğdu. Bir dönem popüler olan "Var mısın Yok musun" yarışmasına katılan Şeyma Subaşı, son olarak TV programcısı Acun Ilıcalı'yla evlenip ayrılmıştı. 

 

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