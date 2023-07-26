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Dünya Yuh artık! 23 yaşındaki genç 11 kalem pil yuttu!
Dünya

Yuh artık! 23 yaşındaki genç 11 kalem pil yuttu!

Yeniakit Publisher
2023-07-26 12:47:00 -
Yuh artık! 23 yaşındaki genç 11 kalem pil yuttu!

Çin'in Miaoli bölgesinde doktorlar, bir kişinin yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkardı.

Çin'in Miaoli bölgesinde doktorlar, bir kişinin yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkardı.

Çin'de 23 yaşındaki Lee, 11 pil yutması üzerine arkadaşı tarafından Mialoi bölgesindeki "Da Chien" hastanesine götürüldü.

Doktorlar, röntgen çekerek Lee'nin midesinde saptadıkları pilleri, endoskopi yöntemiyle yaklaşık bir saatte çıkardı.

Lee, endoskopi sırasında canının çok yandığını belirterek bir daha pil yutmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.
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