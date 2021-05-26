  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa’da seyahat yeniden başlıyor
Haşdi Şabi Yeşil Bölge'ye baskın!
Başvurusu reddedilen Ahmedinejad konuştu
Macaristan’da Filistin’e destek eylemi
Kadın - Aile Yufkalı tavuk mantısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yufkalı tavuk mantısı nasıl yapılır?

Birçok kişinin hayır diyemediği mantı bu sefer farklı bir lezzetle karşınıza çıkıyor. Tavuk kıymasıyla hazırlanan yufka mantısı tarifi merak ediliyor. Peki, yufkalı tavuk mantısı nasıl yapılır? Yufkalı tavuk mantısı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 21:18:00 -
Yufkalı tavuk mantısı nasıl yapılır?

Yufkalı tavuk mantısı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Yufkalı tavuk mantısı için; 3 tane tavuk göğsü (rondodan geçirilmiş şekilde), 1 tane soğan (rendelenmiş şekilde), 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1/2 çay kaşığı pul biber, 2 tane yufka (ortadan ikiye bölünmüş şekilde)

Sosu için; 1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı nane

Üzeri için; 1 su bardağı çırpılmış yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 çay kaşığı pul biber, 1 avuç doğranmış maydanoz

Yufkalı tavuk mantısı nasıl yapılır?

Öncelikle rondodan geçirdiğiniz kıymayı rendelenmiş soğan, tuz, karabiber, kimyon ve pul biberle birlikte yoğurmaya başlayın.

Daha sonra yufkayı tezgaha serip ortadan ikiye ayırın. Ardından uzun kısmını 1 parmak kalınlığında üzerine katlamalısınız.

Tavuk kıymasını şerit halinde yufkanın üzerine serip rulo halinde sarmanız gerekir. Daha sonra rulodan 2 parmak kalınlığında parçalar kesmelisiniz.

Kestiğiniz parçaları kelepçeli kek kalıbına veya yuvarlak borcama koyun. 185 derece fırında kızarana kadar 35 dakika pişirmeniz gerekir.

Bu sırada salça, su, nane ve sıvı yağını bir sos tenceresinde kaynatmaya başlayın. Fırında pişen mantının üzerine hazırladığınız sosu döküp 10 dakika daha fırınlamalısınız. 

Fırında kızarmış olan mantının üzerine çırpılmış yoğurt ve kızdırılmış pul biberli tereyağını gezdirin. Artık sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

TBMM'de hazırlanan yeni vergi borcu yapılandırmasıyla Trafik cezası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödememiş olanlara büyük indirim hakkı sağ..
AK Parti'den flaş Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

AK Parti'den flaş Sedat Peker açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK'sından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Sedat Peker'in geçmişte düzenlediği..
‘Fidanı’ bırak ‘bakanlık teklifine’ bak! İYİ Parti’yi rezil kepaze ettiler
Siyaset

‘Fidanı’ bırak ‘bakanlık teklifine’ bak! İYİ Parti’yi rezil kepaze ettiler

İYİ Partililerin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu HDP'li Pervin Buldan'la birlikte fidan dikmesi nedeniyle eleştirmeleri hakkında konuş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay