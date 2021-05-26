Yufkalı tavuk mantısı nasıl yapılır?
Birçok kişinin hayır diyemediği mantı bu sefer farklı bir lezzetle karşınıza çıkıyor. Tavuk kıymasıyla hazırlanan yufka mantısı tarifi merak ediliyor. Peki, yufkalı tavuk mantısı nasıl yapılır? Yufkalı tavuk mantısı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Yufkalı tavuk mantısı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
Yufkalı tavuk mantısı için; 3 tane tavuk göğsü (rondodan geçirilmiş şekilde), 1 tane soğan (rendelenmiş şekilde), 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1/2 çay kaşığı pul biber, 2 tane yufka (ortadan ikiye bölünmüş şekilde)
Sosu için; 1 yemek kaşığı domates salçası, 1,5 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı nane
Üzeri için; 1 su bardağı çırpılmış yoğurt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 çay kaşığı pul biber, 1 avuç doğranmış maydanoz
Yufkalı tavuk mantısı nasıl yapılır?
Öncelikle rondodan geçirdiğiniz kıymayı rendelenmiş soğan, tuz, karabiber, kimyon ve pul biberle birlikte yoğurmaya başlayın.
Daha sonra yufkayı tezgaha serip ortadan ikiye ayırın. Ardından uzun kısmını 1 parmak kalınlığında üzerine katlamalısınız.
Tavuk kıymasını şerit halinde yufkanın üzerine serip rulo halinde sarmanız gerekir. Daha sonra rulodan 2 parmak kalınlığında parçalar kesmelisiniz.
Kestiğiniz parçaları kelepçeli kek kalıbına veya yuvarlak borcama koyun. 185 derece fırında kızarana kadar 35 dakika pişirmeniz gerekir.
Bu sırada salça, su, nane ve sıvı yağını bir sos tenceresinde kaynatmaya başlayın. Fırında pişen mantının üzerine hazırladığınız sosu döküp 10 dakika daha fırınlamalısınız.
Fırında kızarmış olan mantının üzerine çırpılmış yoğurt ve kızdırılmış pul biberli tereyağını gezdirin. Artık sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…