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Yufkacılara arefe izni

Kayseri Valiliği tarafından Ramazan Bayramında korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, yufkacıların arefe günü açık olacağı bilgisi verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:49:07 -
Yufkacılara arefe izni

Kayseri Valiliği tarafından Ramazan Bayramında korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, yufkacıların arefe günü açık olacağı bilgisi verildi.


Kayseri Valiliği tarafından konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Valiliğimizce 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince yayımlanan 19.05.2020 tarihli ve 8962 sayılı genel emir kapsamında, kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi gününe münhasıran saat 10.00-17.00 saatleri arasında yufkacıların faaliyet gösterebilmeleri, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın yufkacılara gidip gelebilmeleri, aynı saatler arasında yufkacıların da evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmeleri, uygun görülmüştür.”

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