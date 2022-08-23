Yücel Çakmaklı kimdir? Filmleri nelerdir? Nerelidir? Nerede vefat etmiştir...

Yücel Çakmaklı 1937 senesinde Afyonkarahisar'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra askerlik vazifesini tamamlayan Çakmaklı, askerlik dönüşü Yeni İstanbul gazetesinde Tarık Buğra'nın yönettiği sayfada çalışmaya başladı.

Gazeteciliğin yanında Erman Film Stüdyoları'nda yönetmen yardımcılığı yaptı. 1968 senesine gelindiğinde elli kadar filmde vazife almıştı.

İlk yönetmenlik deneyimi olan "Kâbe Yolları" isimli belgeseli çektikten sonra 1969 senesinde Elif Film Şirketi'ni kurdu.

Türk sinemasındaki "Milli Sinema" akımının öncüsüdür.

1975-90 yılları arasında TRT projelerine devam eden Yücel Çakmaklı, kısa hikayeli 30-70 dakika arasında süren tv filmleri de çekti.

1970’ler ahlaksız filmlerin başladığı ve dinî değerlere dayalı bir sinema anlayışının gündeme geldiği bir dönemdi. Yücel Çakmaklı’nın görüşlerinde ve filmlerinde karşılığını bulan “Milli Sinema” yaklaşımında, İslâmiyet’in Osmanlı kültürü üzerindeki güçlü etkisi vurgulanıyordu. “Milli Sinema”nın köklerinin Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ait inanç ve değerler sisteminde, yaşam tarzlarında bulunduğunu belirten Çakmaklı, aynı zamanda yabancı kültürlerin sömürgeci politikalarına da dikkat çekti.

Yücel Çakmaklı, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Ediz Hun ve Orhan Gencebay gibi Yeşilçam yıldızlarına rol verdiği "Çile, Oğlum Osman, Diriliş, Kızım Ayşe, Memleketim" gibi, melodram sineması içinde değerlendirilebilecek filmlerinde kumarın, alkolün, batı kültürünün ya da burjuva yaşamının yozlaştırdığı, kurtuluşu geleneksel ve dinî değerlerde arayan kişilerin öykülerini anlattı.

2008 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üstün hizmet madalyası verildi. Aynı sene Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından sinemadaki 50 yıllık hizmetleri dolayısıyla Emek Ödülü verildi.

Yücel Çakmaklı, 9 Temmuz 2009 tarihinde geçirdiği kalp kapakçığı ve by-pass ameliyatından sonra yoğun bakıma alındı ve 23 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti.

FİLMOGRAFİ

Yönetmen :

Cumbadan Rumbaya (TV Dizisi)

Emir Sultan (TV Filmi)

Son Türbedar (TV Filmi)

Kanayan Yara - Bosna Mavi Kara... (TV Dizisi)

Mümin ile Kafir (Sinema Filmi)

Bişr-i Hafi / Bir Zamanlar Sarhoştu (Sinema Filmi)

Kurdoğlu / Osmanlı Bedel İster (TV Dizisi)

Minyeli Abdullah 2 (Sinema Filmi)

Sahibini Arayan Madalya (Sinema Filmi)

Minyeli Abdullah (Sinema Filmi)

Kuruluş / Osmancık (TV Dizisi)

Aliş ile Zeynep (TV Dizisi)

Küçük Ağa (TV Dizisi)

Hacı Arif Bey (TV Dizisi)

IV. Murat (TV Dizisi)

Denizin Kanı (TV Dizisi)

Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep(TV Dizisi)

Çözülme (TV Dizisi)

Çok Sesli Bir Ölüm (TV Dizisi)

Oynaş (TV Dizisi)

Bir Adam Yaratmak (Sinema Filmi)

Memleketim (Sinema Filmi)

Kızım Ayşe (Sinema Filmi)

Garip Kuş (Sinema Filmi)

Diriliş (Sinema Filmi)

Oğlum Osman (Sinema Filmi)

Ben Doğarken Ölmüşüm (Sinema Filmi)

Çile (Sinema Filmi)

Zehra (Sinema Filmi)

Birleşen Yollar (Sinema Filmi)

Kâbe Yollarında (Sinema Filmi)

Senaryo :

Bişr-i Hafi / Bir Zamanlar Sarhoştu (Sinema Filmi)

Küçük Ağa (TV Dizisi)

Kızım Ayşe (Sinema Filmi)

Birleşen Yollar (Sinema Filmi)

Yapımcı :

Mümin ile Kafir (Sinema Filmi)

Sınıfta Şenlik Var (Sinema Filmi)

Gençlik Köprüsü (Sinema Filmi)

Memleketim (Sinema Filmi)

Kızım Ayşe (Sinema Filmi)

Garip Kuş (Sinema Filmi)

Diriliş (Sinema Filmi)

Birleşen Yollar (Sinema Filmi)

Danışman :

Dinle Neyden (Danışman) (Sinema Filmi)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Danışman) (TV Dizisi)

Yönetmen Ekibi :

Dinle Neyden (Süpervizör)

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Süpervizör)

Hicran Gecesi (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Funda (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Cilalı İbo İstanbul Kaldırımla... (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Ağla Gözlerim (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Ölümsüz Kadın (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Aşkınla Divaneyim (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

Siyah Otomobil (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Kumarbazın İntikamı (Yönetmen Yardımcısı) (Sinema Filmi)

Karanlıklar Meleği (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Gariban (1. Yardımcı Yönetmen) (Sinema Filmi)

Altın Kollu Adam (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Üç Kardeşe Bir Gelin (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Tehlikeli Adımlar (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Hıçkırık (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Bir Gönül Oyunu (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)

Fatoş'un Bebekleri (Reji Ekibi) (Sinema Filmi)



