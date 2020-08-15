Yücel Arzen ve Ali Nuri Türkoğlu "Mevzu Bahis"in ilk bölümüne konuk olacak

İSTANBUL (AA) - İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan "Mevzu Bahis" ünlü konukları ve eğlenceli içeriğiyle bu akşam başlayacak.

Ümit Sönmez'in sunumuyla ekrana gelecek programın ilk bölümü, TV NET ekranlarında 21.30'da canlı yayınlanacak.

Programa, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için hazırladığı bestesiyle ilgi gören müzisyen Yücel Arzen ile Payitaht Abdülhamid dizisinde "Emanuel Karasu"karakterini canlandıran oyuncu Ali Nuri Türkoğlu konuk olacak.

Müzik, sinema, televizyon, siyaset, kültür-sanat ve sporun konuşulacağı programda müzik, eğlence, ödüllü yarışma ve komik videolara da yer verilecek.

- "Hayal ettirecek bir yapım oluşturmak için yola çıktık"

Programın sunuculuğunu üstlenen Ümit Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapımda ünlü konuklarla gündem üstü sohbetlere yer verileceğini belirterek, formatı oluştururken kanalın ekibi ve sektörden isimlerle istişareler yaptıklarını söyledi.

İnsanların ihtiyacı olan bir televizyon programı arayışıyla yola çıktıklarını ifade eden Sönmez, "Uzunca bir süredir televizyon medyasında format açısından ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İnsanların çok büyük bir kısmının televizyon izleyicisi olmaktan vazgeçtiğini görüyoruz." dedi.

Sönmez, izleyicilerin salgın süreci ve sonrasında yaşanan sıkıntılı durumdan çıkmasına yardımcı olmak istediklerini dile getirerek, "Gündemin sorunlarından uzak, hayata dair eğlenceli noktaları düşündürecek ve insanların hayal etme enerjisine sahip olmalarına destek olabilecek bir yapım oluşturmak için yola çıktık." diye konuştu.

Projenin hafta sonu ve yaz akşamları için uygun bir format oluşturma amacıyla ortaya çıktığını vurgulayan Sönmez, tanınmış isimlerin konuk olarak katılacağı, müzik, eğlence, yarışma, ödüller ve komik videoların da programda yer alacağını kaydetti.

Ümit Sönmez, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle yapılan format değişikliğine de işaret ederek, "Seyircili yapıp insanları da canlı olarak yayın içine almak istiyorduk. İnşallah daha kalabalık ve eğlenceli yarışmalar, pandemi süreci bittikten sonra yapılacak." şeklinde konuştu.

- "Canlı yayınla dijital medya birlikte kullanılacak"

Gençlerin dijital platformlar üzerindeki ilgisini, pozitif tarafa çekebilmek için bir farklılık oluşturmak niyetiyle teknik imkanlar ve yasal gereklilikler çerçevesinde yeni içerikler oluşturduklarını anlatan Sönmez, soruların ve cevapların ayrı platformlarda yer alacağı, canlı yayınla dijital medyanın birlikte kullanılacağı farklı bir yarışma yapacaklarını söyledi.

Sönmez, ilk bölüm konuklarından müzisyen Yücel Arzen'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan bestesiyle internette ilgi gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Yücel Ağabey, çok hoş sohbet bir insandır ama saklanır, pek konuşmaz, kendini anlatmaz. Sadece proje müzikleriyle besteleriyle değil, çok fazla sanatçının seslendirdiği eserde de imzası var. Ben de Yücel Arzen kendisini anlatsın, insanlar onu daha iyi tanısın istedim. Hoş, keyifli bir sohbet olacak."

Ali Nuri Türkoğlu'nun ise Payitaht Abdülhamid dizisindeki rolüyle tanındığını anımsatan Sönmez, "Ama çok öncesinde başlayan bir oyunculuk kariyeri var ve çok çeşitli yapımda rol almış. Hoş sohbetiyle güler yüzüyle onu da konuk edeceğiz." diye konuştu.

- "Herkesin içinde bir şey bulabileceği bir yeni program"

Ümit Sönmez, programın sonraki bölümleri için de çok sayıda isimle görüştüklerini aktararak 22 Ağustos'ta yayınlanacak bölümdeki 2 konuktan birinin Yavuz Bingöl olacağını, ayrıca "Tövbeler Olsun" dizisinin ekibini de misafir etmek istediklerini söyledi.

Salgın tedbirleri nedeniyle konukların ve ekibin sağlığını gözetmek durumunda olduklarını, bu nedenle stüdyo konuklarının en fazla 2 kişi olarak düşünüldüğünü dile getiren Sönmez, şu bilgileri verdi:

"Mevzu Bahis, A kuşağıdan Z kuşağına kadar herkesin içinde bir şey bulabileceği yeni bir program. İsim şehir oynayacak, karaoke yağacak, öte yandan Z kuşağıyla da dijital dünya üzerinden oyunlar oynayacağız. Onlara da katılma ve hediyeler kazanma fırsatı sağlayacağız. Bunu yaparken de amacımız, herkesin ailesiyle arkadaşlarıyla sıkılmadan, eğlenerek seyredebileceği bir program oluşturmak."

- İzleyiciler, sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak

Programı izlerken internet erişimi olan telefon, tablet ya da bilgisayarını yanında bulunduran izleyiciler, sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak.

Konukların hayatlarından merak edilen detaylar, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından müzikler, komik videolar, hem konukların hem de seyircilerin yarışacağı canlı ve interaktif yarışmalar da program içeriğinde ekrana gelecek.