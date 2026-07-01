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Gündem Ömer Çelik'ten katil Netanyahu sürüsüne ayar: Elinizdeki kanla insanlık dersi veremezsiniz
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Ömer Çelik'ten katil Netanyahu sürüsüne ayar: Elinizdeki kanla insanlık dersi veremezsiniz

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Ömer Çelik'ten katil Netanyahu sürüsüne ayar: Elinizdeki kanla insanlık dersi veremezsiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Saar’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik temaslarını hedef alan küstah açıklamalarına sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Çelik, katil Netanyahu liderliğindeki soykırım şebekesini "yeni Naziler" olarak nitelendirerek, "Elinizdeki kanla insanlık dersi veremezsiniz!" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Saar’a adeta şamar indirerek, Netanyahu liderliğindeki soykırım şebekesinin elindeki kanla Türkiye'ye insanlık dersi veremeyeceğini çok sert bir dille ifade etti.

Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, Netanyahu hükümetini “soykırım şebekesi” olarak nitelendirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüşmesine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİ TÜM İNSANLIĞA DÜŞMAN BİR ZİHNİYET"

Çelik, Saar’ın açıklamalarını “siyasi ikiyüzlülüğün de ötesinde yüzsüzlüğün tam tanımı” olarak nitelendirerek, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu liderliğindeki yönetimi hedef aldı.

Açıklamasında, “Netanyahu’nun başında olduğu soykırım şebekesi bırakın insan haklarını, insana ve tüm insanlığa düşman bir zihniyettir. İnsanlık düşmanı bu yeni Nazilerin insan haklarından bahsetmesi söz konusu olamaz” ifadelerine yer veren Çelik, Türkiye’de geçmişte temel haklarından mahrum bırakılan kesimlerin ve mazlum coğrafyaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insan hakları konusundaki duruşunu çok iyi bildiğini söyledi.

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Yorumlar

Ayşe

Ömer Çelik'in İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Netanyahu'ya karşı sert çıkışı büyük bir gurur kaynağı. Bu zihniyetle, insanlık düşmanı bu yeni Nazilerin, soykırım şebekesinin kendisini insan hakları savunucusu gibi göstermesi asla kabul edilemez! Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye milleti İslam dünyasının umududur. Bu tür yüzsüzlüklerin karşısında hep bir arada duracağız.
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