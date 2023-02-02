Yüce Kur'an'ı yakan Paludan pedofili çıktı! Çocuklarla skandalı patlak verdi

İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan'ın reşit olmayan çocuklarla cinsel içerikli konuşmaları ortaya çıktı

TRT World, Paludan'ın skandal mesajlaşmalarını ifşa etti.

Yüce Kur'an'ı yakan ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın, 13-14 yaşlarındaki çocuklarla, internet üzerinden defalarca cinsel içerikli konuşmalar yaptığı öğrenildi.

TRT World'ün ulaştığı ses kayıtlarına göre Discord'u kullanan çocuklar, Paludan'a 13 ile 17 arasında değişen yaşlarını açık şekilde söylerken, kendisine kaç yaşında olduğu sorulduğunda ise Paludan 39 yaşında olduğu bilgisini paylaştı.

Müstehcen ifadeler!

İsveç'te yasalara göre reşit olma yaşı 15 iken, Paludan kasıtlı şekilde 13 ve 14 yaşındaki çocuklarla cinsel içerikli konuşmalar yaptı.

Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli ifadeler kullandığı konuşmalarından birisi, 11 Ağustos 2021'de gerçekleşti.

Paludan konuşma sırasında, bir çocuğun bir marketin arkasında biriyle gayr-i ahlaki ilişki yaşadığını iddia etti.

Paludan 14 Ağustos 2021'de Discord'daki bir sohbet odasında konuştuğu çocukların 13-14 yaşlarında olduğu bilmesine rağmen, evinde "çıplak" dolaştığını söyledi.

Ses kayıtlarından ırkçı siyasetçinin çocuklara aynı zamanda İslam'ı "neden sevmediğini" anlattığı öğrenildi.