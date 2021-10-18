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Ekonomi YÜ Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

YÜ Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 14:23:00 -
YÜ Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Yeditepe Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacak.

ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

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