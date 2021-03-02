YTÜ Teknopark firmalarından 181.2 milyon TL ciro

Kuluçka firmalarının toplam 864 personeli çalışanı bulunduğunu bildiren Yılmaz, şunları söyledi: “2020 yılı faaliyet döneminde kuluçka firmalarımız arasında yer alan zeytin çekirdeğinden biyoplastik üreten Biolive 30 milyon dolar değerleme, giyilebilir teknoloji alanında faaliyet gösteren Thread in Motion 100 milyon TL değerleme, 4-13 yaş aralığındaki çocukların bilişsel gelişimlerini destekleyici oyun geliştiren akademik girişim olan MentalUp 15 milyon dolar değerleme, otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan HUBBOX 6 milyon TL değerleme, satış otomasyonu uygulaması olan EKMOB 25 milyon TL değerleme, e-ticaret yazılım platformu Pixa Software 6,2 milyon TL değerleme üzerinden yatırım aldı.”

Girişimcilere iyi haber

Yıldız Kuluçka’nın ülkenin yetenekli girişimcilerini keşfedip desteklediğini anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 yılında YTÜ’nün öncelik verdiği sektörler ve YTÜ Teknopark’ta mevcut kümelenmelerimizi göz önünde bulundurarak değer yakalama perspektifiyle girişimcilere erken aşamada finansal destek sağlanacaktır. Türkiye’nin en çok yatırım alan kuluçka merkezi olma hedefiyle girişimcilerimiz için yaptığımız yatırımcı buluşmalarına ağırlık verilecektir. Bunun yanı sıra başta oyun, sağlık, finans ve sigorta teknolojileri olmak üzere girişimciler için tematik alanlara özel sürdürebilir olmalarını destekleyici ve hızlandırıcı süreçler de faaliyete alınacaktır.”