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Ekonomi YTÜ personel alıyor
Ekonomi

YTÜ personel alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanla duyurulan pozisyon ve niteliklerde 50 sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 14:56:00 -
YTÜ personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru  süresi,  ilanın 3.11.2021 tarihinden  itibaren  15  gündür. Başlama Tarihi 03.11.2021, Bitiş Tarihi 17.11.2021 mesai bitimi.

Başvurular  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  veya  posta  yoluyla yapılacaktır.

Posta  yoluyla  yapılacak  başvurularda,  postadaki  gecikmeler  nedeniyle  son  başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar,  ilan  edilen  pozisyonlardan  yalnızca  birine  başvuru  yapabilecektir.  Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu (www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden temin edilebilecektir.)

- Mezun Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu çıktı.)

- 2020 KPSS (B) Sonuç Belgesi (Belgede “Sonuç Belgesi” kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)

Hizmet Döküm Belgesi (“e-Devlet üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/barkodlu belge oluştur butonu kullanılarak oluşturulan detaylı Hizmet Belgesi.”)

Özel Güvenlik Kimlik Kartı*    Kimlik kartı fotokopisi. (Atanmaya hak kazanan adaylardan aslını ibraz etmeleri istenecektir.)

Boy/Kilo Gösterir Belge* (Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır.)

* Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adaylardan istenecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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