YTB'nin desteğiyle ABD'de ihtiyaç sahiplerine yardım

ANKARA (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen malzemesi dağıtıldı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı" kapsamında New York ve New Jersey eyaletlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırıldı.

Turkish American National Steering Committee (TASC) iş birliğiyle yüzlerce kişiye yardım elini uzatan YTB, ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ve STK'ler aracılığıyla maske ve kumanya yardımlarını ramazan boyunca artırmayı planlıyor.

Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı kapsamında, dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşları ve kurdukları STK’ler aracılıyla Kovid-19 salgınına karşı dayanışma faaliyetleri sürüyor.

Bu çerçevede salgınla mücadelede iş birliği modelleri geliştirilerek Türk vatandaşlarının bu salgına karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalara katkıda bulunuluyor.

Yardıma muhtaç ailelere yapılan yardımların yanı sıra Türk STK’leri tarafından üretilen maske ve önlükler ise faaliyet gösterilen ülkedeki hastanelere bağışlanıyor.