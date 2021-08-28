YTB Desteğiyle Almanya’da Türkçe Tiyatro rüzgârı

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı desteğiyle düzenlenen “7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali” için geri sayım başladı. Yüz yüze olarak gerçekleşecek olan festival, 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında Türk tiyatrosunun önemli eserlerini ve sanatçılarını Frankfurt’ta ağırlamaya hazırlanıyor. 7 gün sürecek olan festival; 6 oyun, 7 atölye ve 4 söyleşi ile Frankfurt’ta Türkçe tiyatro rüzgârı estirecek.

Festivalin bu yılki esin kaynağı Avrupa'ya işçi göçü

Devlet ve Özel Tiyatrolardan gelecek 6 oyunun özenle seçildiği festivalin bu yılki esin kaynağı, Anadolu’dan Avrupa’ya işçi göçünün 60. Yılı ve Yunus Emre’nin 700. ölüm yıl dönümü. Bu iki önemli konudan ilham alınarak seçilen Devlet Tiyatroları’na ait “Bizim Yunus” ve “Kürk Mantolu Madonna”, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Misafir” oyunu ile Oya Başar’ın başrolünü paylaştığı “Plastik Aşklar”, Reha Özcan’ın tek kişilik oyunu “Bir Garip Orhan Veli”, Frankfurt’un önemli sahnelerinden olan Frankfurt Volksbühne’de Türk ve Alman seyirciler ile buluşuyor. Tiyatro Frankfurt her zamanki gibi çocukları da unutmuyor ve Rafadan Tayfa’yı 2 gösteri ile miniklere sunuyor.

Türk işçi göçünün 60. yılı için özel kortej

Festival çerçevesinde bir de Türk işçi göçünün 60. Yılına özel, Frankfurt tren garında Anadolu’dan Avrupa’ya gelen temsili bir göçmen işçiler mizanseni canlandırılacak. Bunun yanında Frankfurt tren garından başlayacak olan Kortej Festivalin gerçekleşeceği Volksbühne sona erecek. Almanya'ya Türkiye'den işgücü göçünün 60'nci yılını konu alan “Hürriyet Tanıklığında Göçün 60 Yılı“ sergisi de festival süresince Frankfurt Volksbühne de sanatseverlere sunulacak.