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YSK'nın sonuçlarına Muharrem İnce'den ilk tepki

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından Muharrem İnce, "Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında..." dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:45
YSK'nın sonuçlarına Muharrem İnce'den ilk tepki

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıklamasına ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir." dedi

MUHARREM İNCE, ERZURUM'U ZİYARET ETTİ

Muharrem İnce, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Erzurum'daki programlarının ardından bir otelde bir süre dinlendi.

"BU SEÇİM BİTMİŞTİR, YENİSİ VAR YAKINDA"

Ardından otelden ayrılan İnce, çıkışta YSK'nin kesin seçim sonuçlarının sorulmasının üzerine şunları söyledi:

"Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir. Gücünün farkında olup gücümüzü artırmak için mücadele edeceğiz, uğraşacağız, çalışacağız.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:45
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Erzurum
  3. Uğurlu
  4. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • DinarlıDinarlı1 sa önce
    Yeni yenilgiler demek istiyor galiba... Güreşçi misali☺️
  • yavuz selimyavuz selim1 sa önce
    su sözleri söyleyen:"50 bin avukatla YSK önünde olacağım" ve "beni amerikalilar aradi.."asla milli olamaz, bu Millete ve Vatana hayri olmaz.. cünkü agababalari nasil emrediyorsa, öyle ötüyor.
  • AliAli1 sa önce
    Haberde bi tepki görmedim gayet düşüncesşni söylemiş ...
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