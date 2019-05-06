YSK'nın kararını hazmedemeyen PKK sevici Kati Piri yine içişlerimize burnunu soktu!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul ile ilgili verdiği karara Avrupa'dan hazımsızlık örneği bir tepki geldi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı olan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor ve halkın iradesine karşı çıkıyor. AK Parti İstanbul seçimlerini yenilemesi için YSK'ye baskı yaptı. Bu, Türkiye’de seçimler yoluyla iktidarın demokratik değişiminin güvenilirliğinin sonu demek"

​Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da İstanbul seçimini iptal kararının, 'seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verecek potansiyele sahip olduğu' uyarısını yaptı. Jagland, sözcüsü Daniel Holtgen aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

"Adil ve serbest seçimler için gerekli şartlar, seçim gününden sonra değil seçim gününden önce teyit edilmelidir. Kararın seçmenlerin güvenine ağır zarar verme potansiyeli vardır."