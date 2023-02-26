YSK'dan seçim için flaş karar! Deprem bölgesine gidiyor: Bu sefer o tarihte yeni sistem test edilecek!

Kahramanmaraş merkezli asrın depreminde bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken, diğer yandan da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Türkiye adım adım 2023 seçimlerine yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu heyeti yerinde incelemelerde bulunmak üzere pazartesi günü bölgeye gidecek. Deprem bölgesindeki seçmenin durumunu ve seçim güvenliğini raporlaştıracak.

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da gözler seçime çevrildi. 2023 seçimleri için zaman daralırken, Seçmen ve seçim raporu değerlendirilerek, vatandaşların nasıl oy kullanacağı belirlenecek.

Depremde yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı merak konusu!

Bu konuyu netleştirmek için Yüksek Seçim Kurulu harekete geçti. YSK, bölgenin şartlarını yerinde gözlemlemek için depremden hasar gören illere gidecek. Daire başkanlarının bulunduğu bir heyeti hafta başında oluşturulan bir heyet 11 ili ziyaret etmeye başlayacak.

Depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK'da ele alınacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.

ÇADIR VE KONTEYNER KENTLERDE OY KULLANILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILACAK

Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelebilecek.

Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında. Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

11 ilin milletvekili sayılarının ise değişmeyeceği ifade ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek.

AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.

Oy kullanmak için konteyner kurulacak

Bir diğer yandan çadır kentlerde oy kullanılması oy sandıkları için konteynerler kurulması gündeme geliyor. Depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları halinde, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri planlanıyor. YSK, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek ve seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek. Ayrıca AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılacak.

MUHTARLIK SEÇİMLERİ ERTELENMEDİ

Emsal karar: Güneykent Mahallesi Muhtarı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Elazığ'ın merkez ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, 5 Mart 2023'teki "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" seçimlerinin ertelenmesini talep etti.

Gelen bu talebin üzerine Elazığ Merkez 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, YSK'ye söz konusu seçimin yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş sordu. Konuyu bugünkü gündem toplantısında masaya yatıran YSK, "seçimin belirlenen tarihte yapılması gerektiği" şeklinde kararını verdi.