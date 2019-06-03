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YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!

Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:27
YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!

Şişli 1’inci İlçe Seçim Kurulu, sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde görev alıp almaması hususunda YSK’dan görüş istedi. Şişli Seçim Müdürü Hatice Çelebi tarafından YSK’ya gönderilen yazıda, bazı sandık kurullarının yasaya aykırı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edildiği hatırlatılarak, “Sandık kurullarını yasaya aykırı oluşturan ilçe seçim kurulu müdürlerinin şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır” şeklinde haberlerin basına yansıdığı belirtildi. Dilekçede, söz konusu haberlerin kamuoyunda haksız bir algı oluşturduğu, bu algının telafisi imkansız ithamlara sebebiyet verdiği ve bu durumun ilçe seçim müdürlerinin morallerinin bozulmasına neden olduğu ifade edildi.

Genelge hatırlatıldı

Dilekçeyi inceleyen YSK, soruşturma geçiren ilçe seçim müdürleri ile yeniden seçime gidilmesinin doğru olup olmadığı hususunda istenilen görüşe, kurulun 25 Ocak 2018 tarihli ve 2018/62 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelgeyi hatırlatarak şöyle yanıt verdi:

“İlçe seçim kurulu başkanlarının ve seçim müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları 298 sayılı Kanunun 15 ve devamı maddeleri ile Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelgede belirlenmiş olup, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ilçe seçim kurulu başkanı, seçim müdürü ve seçim personelinin görev değişikliği hususunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına, karar verildi.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 00:27
  1. İstanbul
  2. Yüksek Seçim Kurulu

YORUM YAZ

  • AHMEDAHMED18 dk önce
    Demek ki neymiş bütün gerekçeler palavraymış. Öyle olmasa suçlu dedikleri adamları görevlerine devam ettirirler miydi? Yani ortada suç yokmuş! Halk bunu değerlendirecek. Hatta bu yenilenen dört seçimde de gösterdi. Numara yaptığına inandığı partilerin oylarını düşürdü mağdur olanlara hakkını verdi. Takke düştü kel göründü. İmamoğlu ezip geçecek.
  • sabrisabri26 dk önce
    akit bunlar ne demek onu da yaz, soruşturma olmuş ama suçlu bulunan var mı yok onu da yaz, hakimlerin hiçbir suçu yokken seçimin iptali haksız değil miymiş onu da yaz görelim dürüst müsünüz. ilçedeki hakimler görev almak istemiyor türlü iftiralar duymak istemiyor zorla o iş yaptırılıyor sonra da onlar suçlanıyor
  • receprecep37 dk önce
    Chp nin magduriyet algısını yurt içinde dışında destekleyecek destekletecek bir karar
  • NadirNadir43 dk önce
    Seçime şimdiden gölge düştüHakimleri anlamak ne kadar zorKuş çalan çoçuk hapise atUyuşturucu ticareti yapan suç dosyası kabarık olanlarıserbets bırak Onun içinadaleti saglıyamıyoruz Hakimlerin yanlış kararlarıda hükümete mal ediliyor buda bir soru işareti
  • NadirNadir43 dk önce
    Seçime şimdiden gölge düştüHakimleri anlamak ne kadar zorKuş çalan çoçuk hapise atUyuşturucu ticareti yapan suç dosyası kabarık olanlarıserbets bırak Onun içinadaleti saglıyamıyoruz Hakimlerin yanlış kararlarıda hükümete mal ediliyor buda bir soru işareti
  • ABDULLAH ABDULLAH 1 sa önce
    Anlaşılan YSK nın pusulası şaşmış acilen yasal değişiklikler yapılardan YSK sağlıklı bir yapıya kavuşturulması elzem olmuştur.
  • ----------1 sa önce
    iyice b...kunu ckardiniz hs

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