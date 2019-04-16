0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

YSK'dan Maltepe uyarısı! 'Sayımın ivedilikle bitirilmesi gerekiyor'

İstanbul Maltepe'de oy sayım işlemi devam ediyor. AK Parti'nin oluşturulan ek kurullara itirazı sonrası 400 sandıkta sayılan oylar iptal edildi. CHP karara itiraz etti. İtiraz sonucu YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Bu noktada YSK'dan Maltepe İl Seçim Kurulu'na bir uyarı geldi.

16 Nisan 2019 Salı 06:39
YSK'dan Maltepe uyarısı! 'Sayımın ivedilikle bitirilmesi gerekiyor'

İstanbul Maltepe'de oy sayım işlemi devam ediyor. AK Parti'nin oluşturulan ek kurullara itirazı sonrası 400 sandık yapılan sayım Maltepe Seçim Kurulları’nca geçersiz sayıldı. Seçim Kurulları ayrıca sayımın 2 kurul üzerinden devam etmesi, yeni sandık kurulu oluşturulmasına da gerek olmadığına karar verdi. CHP karara itiraz etti. YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Maltepe'de devam eden oy sayım işlemi durduruldu. Sayım işleminin hızlanması için 12'ye çıkarılan sandık kurulu sayısı 2'ye düşürüldü. YSK'nın kararı sonrası iptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılması beklenirken, CHP karara itiraz etti.

YSK o kararı kaldırdı

YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazı üzerine Maltepe Seçim Kurulları’nın sandık kurullarının sayısının artırılması dair kararını kaldırdı. YSK, ilçe seçim kurullarının sandık sayısının artırılması kararını, Maltepe 1. ve 2. Seçim Kurulu’nun müşterek yaptığı toplantı sonucunda alması nedeniyle iptal etti. YSK her iki kurulun üyeleri ile birlikte ayrı ayrı toplanarak, bu kararı alabileceğini belirtti.

İlçe seçim kurulları yeni kurul oluşturmadı

YSK daha önce Maltepe sayım işleminin hızlandırılması için yeni sandık kurulu oluşturulması yönünde karar almıştı. YSK’nın dünkü kararı da yeni sandık kurulu oluşturulmasının önünü kapatmıyordu. Aksine seçim kurullarının ayrı yarı bu kararı alabileceği belirtiliyordu. Ancak İlçe Seçim Kurullarının dün gece yaptıkları toplantıda bu durumun tam aksi yönünde karar çıktı. Hakim olan ilçe secim kurulu başkanı ve CHP’li kurul üyesinin muhalefetine rağmen, sayımının hızlandırılması için yeni sandık kurulu oluşturulmamasına karar verildi. YSK kararı ile hükümsüz hale gelen 10 sandık kurulunca yapılan sayım işlemi de geçersiz sayıldı. Bu karar ile 400 dolayında sandığın sayımı iptal edilmiş oldu. İki sandık kurulu tarafından 500’ü aşkın sandığın sayılması sonucu ortaya çıktı. Bu da günler süren yeni bir sayım sürecinin başlangıcı anlamına geliyordu.

CHP itiraz etti

Ancak CHP ilçe seçim kurullarının bu kararına itiraz etti. YSK’ya gönderilen gece gönderilen dilekçede, ilçe seçim kurullarının sayımın hızlanması için 100 yeni sandık kurulu oluşturulması gerektiği belirtildi. İtiraz dilekçesinde ayrıca Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların iptal edilmesine ilişkin kararın da kaldırılması talep edildi.

YSK kararını verdi

YSK saat 14.00'te toplandı. Kurul’un gündemine ilk olarak CHP’nin bu itirazı geldi. YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımına devam ediliyor. 

YSK, CHP’nin Maltepe Seçim Kurullarının kararlarına karşı yaptığı itirazı kısmen kabul etti. Maltepe İlçe Seçim Kurullarının oy sayımın hızlanması için yeni sandık kurulu oluşturulmamasına dair karar kaldırıldı. Bu karar sonrası Maltepe İlçe Seçim Kurulları oy sayımı için yeni sandık kurulları (terminalleri) oluşturulmasına karar verebilecek.

YSK kararından...

YSK Maltepe seçimleriyle ilişkin olarak aldığı aldığı karar yayımlandı. Kararda özetle şu ifadeler yer aldı; YSK kararlarının kesin olması nedeniyle bu kararlara uyulmasının zorunlu olduğuna, aksi takdirde seçim suçu oluşturulacağının bilinmesi gerektiğine, seçim işlemlerinin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğine ve ilçe seçim kurulları gözetiminde yapılan yeniden oy sayım, döküm ve tasnif işlemlerinin geçerli sayılıp, bu işlemlerin tekrarının gerekmediğine karar verildi.

YSK: seçim kurullarının sayımı ivedilikle tamamlaması gerekiyor

Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanı, "Terminallerin artırılmasına ben mi karar vereceğim, yoksa kurul mu?" diye sordu. Yüksek Seçim Kurulu ise "Kendi başına değil ilçe seçim kurulunu toplayıp bu kararı almalısın" diye yanıt verdi.

Bu duruma göre Maltepe Seçim Kurulu, yeni terminal kurulmasına dair kararı kurul halinde toplanarak alacak. Bir diğer ifadeyle 7 üye ile toplanıp karar verecek. Bu doğrultuda hakim tek başına karar veremeyecek.

YSK açıklamasında "Seçim kurullarınca sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor" dendi.





Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 06:45
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. AK Parti
  4. YSK
  5. son dakika
  6. yerel seçim sonuçları
  7. son dakika maltepe son dakika
  8. istanbul seçim sonucu
  9. maltepe seçim sonucları
  10. maltepe seçim sonucu 2019
  11. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK'dan Maltepe uyarısı! 'Sayımın ivedilikle bitirilmesi gerekiyor'
    1. YSK'dan Maltepe uyarısı! 'Sayımın..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı.....
    3. Eski Cezayir Başbakanı Hamruş'tan..
    4. İstanbul’da dev narkotik operasyonu
    5. ABD’den 2 düşmanca adım
    6. Başkent’te mobilya mağazası yandı
    7. Erdoğan davet etmişti: Bugün geliyor
    8. Uçakta internet kullandı, hayatının..
    9. 13 gündür yürüyorlarmış... 60 kişi..
    10. Meteorolojiden 6 il için son dakika..
    11. Eski ESİDEF Başkanı'na FETÖ'den hapis..
    12. Macron: Savaş tam olarak kazanılmasa..
    13. Nesli tükenmek üzere... Malatya'da..
    14. Ve ABD terör örgütü YPG'ye kapıyı..
    15. İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu
    16. Eski Massachusetts Valisi Bill Weld,..
    17. İstanbul’da dev narkotik operasyonu
    18. "Türkiye-ABD ittifakının tarihi..
    19. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın 8,5..
    20. Başkentte mobilya mağazasında yangın
    21. Fransa'nın başkenti Paris'te Notre..
    22. "UMH Trablus'ta konumunu koruyor"
    23. Notre Dame Katedrali'ndeki yangın..
    24. Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47..
    25. Bakan Albayrak: "Türkiye-ABD ekonomik..
    26. Bakan Albayrak: "Türkiye-ABD..
    27. Bakan Berat Albayrak: “NATO..
    28. Bursa'da trafik kazası: 1 ölü
    29. Kuşadası’nda elektrik kesintisi..
    30. On Numara’yı Bursa’da 8 kişi bildi
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    Erol Mütercimler'den skandal seçim iddiası! Şaibeleri görmezden gelerek...
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!
    CHP'li belediyenin Osmanlı düşmanlığı!

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı